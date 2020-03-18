Правительство утвердило спецпошлину на импорт электроэнергии и угля из РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании принял решение о введении специальной пошлины на импорт электроэнергии и угля из Российской Федерации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.
"На заседании принято решение о введении специальной пошлины на импорт электроэнергии и угля из Российской Федерации. Предлагается введение специальной пошлины для электрической энергии и всех типов угля, кроме антрацита и коксующегося угля, для энергетики и металлургической промышленности, с 1 апреля 2020 года в размере 65%", - говорится в сообщении.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский выступил за ограничение импорта угля и электроэнергии из-за того, что страны, из которых импортирует Украина, не пускают украинские компании на свои рынки.