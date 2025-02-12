Німеччина почала відмовляти у в’їзді українцям: кого це стосується

Останнім часом з’явилися повідомлення, що німецькі прикордонники почали відмовляти у в’їзді деяким українцям. Але безвізовий режим для громадян України залишається чинним. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ ФРН у відповідь на запит DW, передає УНН.

Українці, як і раніше, можуть подорожувати до Німеччини або інших країн Шенгенської зони та перебувати там до 90 днів упродовж 180-денного періоду. Водночас з’явилися певні обмеження.

Щоб оптимально використовувати наявні в Німеччині обмежені можливості прийому (біженців та претендентів на притулок. - ред.), громадяни України, які вже отримали захист в інших державах-членах ЄС і мають намір переїхати жити до Німеччини, можуть бути не пропущені через німецький кордон

За даними МВС Німеччини, країна має "обмежені можливості прийому" біженців та шукачів притулку. Це пояснюють правилами Євросоюзу.

Водночас українці, які давно живуть у країнах ЄС і бажають переїхати до Німеччини на постійне місце проживання, можуть зробити це через стандартну процедуру отримання візи та дозволу на проживання.

У МВС ФРН наголошують, що короткострокові поїздки українців між країнами ЄС залишаються можливими. Проте у разі в’їзду до Німеччини необхідно довести, що поїздка є тимчасовою і має туристичну мету.

Майже всі країни-члени ЄС (включно з Німеччиною) видають громадянам України, яким надано захист, документ про діючий у Шенгенській зоні вид на перебування. З таким документом такі особи можуть без візи в'їжджати (наприклад, із Франції) до Німеччини з туристичними цілями і тимчасово тут перебувати