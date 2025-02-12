Німеччина почала відмовляти у в’їзді українцям: кого це стосується

ukenru
Ексклюзив
06:50 • 21182 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 64082 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 129469 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 188200 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 151611 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 141481 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 119045 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108565 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103113 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 147856 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

17 березня, 00:38 • 43436 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

17 березня, 01:54 • 75843 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 91597 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 32999 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 85679 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 147856 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 146788 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 280343 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 309087 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 244856 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 32993 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 70667 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 113714 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 136650 перегляди
Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

14 березня, 12:29 • 118745 перегляди
Актуальне
Німеччина почала відмовляти у в’їзді українцям: кого це стосується

Німеччина почала відмовляти у в’їзді українцям: кого це стосується

Київ • УНН

 • 61003 перегляди

Німецькі прикордонники можуть відмовити у в'їзді українцям, які вже отримали захист в інших країнах ЄС. Безвізовий режим для короткострокових поїздок залишається чинним, але потрібно довести туристичну мету візиту.

Останнім часом з’явилися повідомлення, що німецькі прикордонники почали відмовляти у в’їзді деяким українцям. Але безвізовий режим для громадян України залишається чинним. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ ФРН у відповідь на запит DW, передає УНН

Українці, як і раніше, можуть подорожувати до Німеччини або інших країн Шенгенської зони та перебувати там до 90 днів упродовж 180-денного періоду. Водночас з’явилися певні обмеження.

Щоб оптимально використовувати наявні в Німеччині обмежені можливості прийому (біженців та претендентів на притулок. - ред.), громадяни України, які вже отримали захист в інших державах-членах ЄС і мають намір переїхати жити до Німеччини, можуть бути не пропущені через німецький кордон

 - пояснили в МВС ФРН.

За даними МВС Німеччини, країна має "обмежені можливості прийому" біженців та шукачів притулку. Це пояснюють правилами Євросоюзу.

Водночас українці, які давно живуть у країнах ЄС і бажають переїхати до Німеччини на постійне місце проживання, можуть зробити це через стандартну процедуру отримання візи та дозволу на проживання.

У МВС ФРН наголошують, що короткострокові поїздки українців між країнами ЄС залишаються можливими. Проте у разі в’їзду до Німеччини необхідно довести, що поїздка є тимчасовою і має туристичну мету.

Майже всі країни-члени ЄС (включно з Німеччиною) видають громадянам України, яким надано захист, документ про діючий у Шенгенській зоні вид на перебування. З таким документом такі особи можуть без візи в'їжджати (наприклад, із Франції) до Німеччини з туристичними цілями і тимчасово тут перебувати 

- йдеться у повідомленні.

Якщо у прикордонника виникнуть сумніви щодо правдивості слів мандрівника, йому можуть відмовити у в’їзді.

Чи можна перетнути кордон через аеропорт?

Деякі українці вважають, що повітряний транспорт може бути лазівкою, оскільки пасажирів європейських рейсів зазвичай не перевіряють. Однак у німецьких аеропортах все ж проводять вибіркові перевірки. У зв’язку з цим МВС Німеччини не рекомендує українським біженцям намагатися перетнути кордон повітряним шляхом для переїзду на постійне місце проживання.

Нагадаємо

Віцепремʼєр-міністр - міністр національної єдності України Олексій Чернишов заявляв, що Україна не застосовуватиме жодних примусових заходів для повернення українців додому. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

СуспільствоНаші за кордоном
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
nimechchynaНімеччина
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами