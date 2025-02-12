Германия начала отказывать во въезде украинцам: кого это касается

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Немецкие пограничники могут отказать во въезде украинцам, которые уже получили защиту в других странах ЕС. Безвизовый режим для краткосрочных поездок остается в силе, но нужно доказать туристическую цель визита.

В последнее время появились сообщения, что немецкие пограничники начали отказывать во въезде некоторым украинцам. Но безвизовый режим для граждан Украины остается в силе. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел ФРГ в ответ на запрос DW, передает УНН

Украинцы, как и раньше, могут путешествовать в Германию или другие страны Шенгенской зоны и находиться там до 90 дней в течение 180-дневного периода. В то же время появились определенные ограничения.

Чтобы оптимально использовать имеющиеся в Германии ограниченные возможности приема (беженцев и претендентов на убежище. - ред.), граждане Украины, которые уже получили защиту в других государствах-членах ЕС и намерены переехать жить в Германию, могут быть не пропущены через немецкую границу

 - пояснили в МВД ФРГ.

По данным МВД Германии, страна имеет "ограниченные возможности приема" беженцев и искателей убежища. Это объясняют правилами Евросоюза.

В то же время украинцы, которые давно живут в странах ЕС и желают переехать в Германию на постоянное место жительства, могут сделать это через стандартную процедуру получения визы и вида на жительство.

В МВД ФРГ отмечают, что краткосрочные поездки украинцев между странами ЕС остаются возможными. Однако в случае въезда в Германию необходимо доказать, что поездка является временной и имеет туристическую цель.

Почти все страны-члены ЕС (включая Германию) выдают гражданам Украины, которым предоставлена защита, документ о действующем в Шенгенской зоне виде на пребывание. С таким документом такие лица могут без визы въезжать (например, из Франции) в Германию с туристическими целями и временно здесь находиться 

- говорится в сообщении.

Если у пограничника возникнут сомнения относительно правдивости слов путешественника, ему могут отказать во въезде.

Можно ли пересечь границу через аэропорт?

Некоторые украинцы считают, что воздушный транспорт может быть лазейкой, поскольку пассажиров европейских рейсов обычно не проверяют. Однако в немецких аэропортах все же проводят выборочные проверки. В связи с этим МВД Германии не рекомендует украинским беженцам пытаться пересечь границу воздушным путем для переезда на постоянное место жительства.

Напомним

Вице-премьер-министр - министр национального единства Украины Алексей Чернышов заявлял, что Украина не будет применять никаких принудительных мер для возвращения украинцев домой. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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