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Німеччина передала українським прикордонникам десятки авто, підрозділам МВС - техніку для розмінування та ДНК-досліджень

Німеччина передала українським прикордонникам десятки авто, підрозділам МВС - техніку для розмінування та ДНК-досліджень

Київ • УНН

 • 21957 перегляди

Німеччина передала транспортні засоби та обладнання для розмінування українським відомствам та обговорила подальшу підтримку українців у Німеччині.

Фахівцям МВС потрібні озброєння та боєприпаси, - про йшлося на обговоренні з Надзвичайним і Повноважним Послом ФРН в Україні Мартіном Єґером. Також велась розмова про оформлення паспортів для українців у Німеччині. Про це передає УНН із посиланням на Telegram-канал Міністра внутрішніх справ України.

Деталі

Під час зустрічі посадовців МВС України з Надзвичайним і Повноважним Послом ФРН в Україні Мартіном Єґером, були розглянуті наступні питання:

На передовій перебуває практично чверть усього штату, тому необхідні зброєння та боєприпаси.

Як зазначається, Німеччина вже передала понад 40 авто для прикордонників, 6 машин механізованого розмінування, для Експертної служби МВС - спецобладнання, реактиви та витратні матеріали для проведення ДНК-досліджень. Усю надану допомогу ми чітко обліковуємо й ретельно контролюємо її використання.

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Ще один аспект спільної роботи відомств – оформлення паспортів для українців у Німеччині.

Відповідно до інформації пресслужби МВС України, за рік в німецьких представництвах ДП "Документ" видано майже 150 тисяч українських документів. Також там організовано відбір ДНК-зразків для ідентифікації безвісти зниклих громадян.

Нагадаємо

Посол Італії в Україні зустрівся з українськими посадовцями, щоб обговорити надання гуманітарної допомоги, військової допомоги та фінансування техніки для розмінування, при цьому посол запевнив, що подальша підтримка залишається пріоритетом.

Україна очікує отримати перший платіж з 50 млрд євро додаткової підтримки від ЄС вже у березні01.02.24, 14:24 • 25089 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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ministerstvo-vnutrishnikh-sprav-ukrainaМіністерство внутрішніх справ України
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