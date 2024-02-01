Німеччина передала українським прикордонникам десятки авто, підрозділам МВС - техніку для розмінування та ДНК-досліджень
Київ • УНН
Німеччина передала транспортні засоби та обладнання для розмінування українським відомствам та обговорила подальшу підтримку українців у Німеччині.
Фахівцям МВС потрібні озброєння та боєприпаси, - про йшлося на обговоренні з Надзвичайним і Повноважним Послом ФРН в Україні Мартіном Єґером. Також велась розмова про оформлення паспортів для українців у Німеччині. Про це передає УНН із посиланням на Telegram-канал Міністра внутрішніх справ України.
Деталі
Під час зустрічі посадовців МВС України з Надзвичайним і Повноважним Послом ФРН в Україні Мартіном Єґером, були розглянуті наступні питання:
На передовій перебуває практично чверть усього штату, тому необхідні зброєння та боєприпаси.
Як зазначається, Німеччина вже передала понад 40 авто для прикордонників, 6 машин механізованого розмінування, для Експертної служби МВС - спецобладнання, реактиви та витратні матеріали для проведення ДНК-досліджень. Усю надану допомогу ми чітко обліковуємо й ретельно контролюємо її використання.
Ще один аспект спільної роботи відомств – оформлення паспортів для українців у Німеччині.
Відповідно до інформації пресслужби МВС України, за рік в німецьких представництвах ДП "Документ" видано майже 150 тисяч українських документів. Також там організовано відбір ДНК-зразків для ідентифікації безвісти зниклих громадян.
Нагадаємо
Посол Італії в Україні зустрівся з українськими посадовцями, щоб обговорити надання гуманітарної допомоги, військової допомоги та фінансування техніки для розмінування, при цьому посол запевнив, що подальша підтримка залишається пріоритетом.
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