Україна очікує отримати перший платіж з 50 млрд євро додаткової підтримки від ЄС вже у березні
Київ • УНН
Очікується, що ЄС надасть Україні перший платіж у розмірі 4,5 мільярдів євро з програми макрофінансової підтримки на суму 50 мільярдів євро у березні 2024 року.
Україна розраховує отримати 4,5 млрд євро із передбачених в бюджеті ЄС 50 млрд на макрофінансову підтримку вже у березні цього року. Про це заявила перший віцепрем'єр-міністр України - міністр економіки України Юлія Свириденко, яку зацитувало Міненергоміки, пише УНН.
Фінальний регламент має ухвалити Європарламент під час пленарної сесії, запланованої на 26-29 лютого 2024 року. Ми розраховуємо отримати перший платіж обсягом 4,5 млрд євро вже у березні. Наразі уряд працює над відповідною угодою про перехідне фінансування спільно з європейськими партнерами
Як зазначається, План для Ukraine Facility передбачає здійснення структурних реформ в державному секторі, проведення низки економічних реформ для розвитку бізнес-клімату та підприємництва.
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Програма Ukraine Facility Європейського Союзу передбачає надання Україні 50 млрд євро впродовж 2024-2027 років. З цієї суми 39 млрд євро будуть спрямовані до державного бюджету для посилення макрофінансової стабільності.
У рамках програми також передбачений спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах, обсяг якого становитиме 8 млрд євро. Фінансування в рамках цього інструменту зможуть отримати інвестори через ЄБРР, ЄІБ та інші міжнародні інституції. Очікується, що реалізація проєктів в межах цього інструменту дозволить залучити додаткові 30 млрд євро інвестицій.
Крім того, бюджет програми Ukraine Facility передбачає окремий напрямок технічної підтримки, зокрема кошти на покриття відсотків за кредитами в рамках Ukraine Facility, що складатиме 3 млрд євро.
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