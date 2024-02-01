Украина ожидает получить первый платеж из 50 млрд евро дополнительной поддержки от ЕС уже в марте

Украина рассчитывает получить 4,5 млрд евро из предусмотренных в бюджете ЕС 50 млрд на макрофинансовую поддержку уже в марте этого года. Об этом заявила первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины Юлия Свириденко, которую процитировало Минэнергомики, пишет УНН.

Финальный регламент должен принять Европарламент во время пленарной сессии, запланированной на 26-29 февраля 2024 года. Мы рассчитываем получить первый платеж объемом 4,5 млрд евро уже в марте. Сейчас правительство работает над соответствующим соглашением о переходном финансировании совместно с европейскими партнерами - отметила Свириденко.

Как отмечается, План для Ukraine Facility предусматривает осуществление структурных реформ в государственном секторе, проведение ряда экономических реформ для развития бизнес-климата и предпринимательства.

Напомним

Программа Ukraine Facility Европейского Союза предусматривает предоставление Украине 50 млрд евро в течение 2024-2027 годов. Из этой суммы 39 млрд евро будут направлены в государственный бюджет для усиления макрофинансовой стабильности.

В рамках программы также предусмотрен специальный инвестиционный инструмент для покрытия рисков в приоритетных секторах, объем которого составит 8 млрд евро. Финансирование в рамках этого инструмента смогут получить инвесторы через ЕБРР, ЕИБ и другие международные институты. Ожидается, что реализация проектов в рамках этого инструмента позволит привлечь дополнительные 30 млрд евро инвестиций.

Кроме того, бюджет программы Ukraine Facility предусматривает отдельное направление технической поддержки, в частности средства на покрытие процентов по кредитам в рамках Ukraine Facility, что составит 3 млрд евро.

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