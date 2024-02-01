Германия передала украинским пограничникам десятки авто, подразделениям МВД - технику для разминирования и ДНК-исследований
Германия передала транспортные средства и оборудование для разминирования украинским ведомствам и обсудила дальнейшую поддержку украинцев в Германии.
Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
В КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф.
Воздушные силы ВСУ предупредили о ракете в направлении Днепра
Воздушные силы Украины предупредили о ракете в направлении Днепра в четверг.
ВСП остановил рассмотрение дисциплинарного дела в отношении Тандыра
Высший совет правосудия приостановил рассмотрение дисциплинарного дела в отношении судьи Алексея Тандыра, которого подозревают в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения, для получения дополнительных документов от прокуратуры.
В рф якобы идентифицированы останки погибших во время катастрофы Ил-76 под белгородом
россия утверждает, что с помощью генетической экспертизы идентифицировала останки 74 человек, погибших в катастрофе самолета Ил-76 под белгородом, как 6 российских членов экипажа, 3 российских офицеров военной полиции и 65 украинских военнопленных.
Politico: ЕС смог согласовать программу на 50 миллиардов евро для Украины благодаря компромиссу с Венгрией
Европейские лидеры считают уступки незначительными, поскольку благодаря этому удалось избежать сценария, при котором Орбан имел бы возможность ежегодно накладывать вето на финансирование для Украины.
В рф испытывают "суверенный интернет", который поможет властям помешать распространению протестов после выборов президента - Центр противодействия дезинформации
россия тестирует переход к "суверенному Интернету", который может быть запущен после президентских выборов для дальнейшего усиления контроля и предотвращения возможных протестов.
россия не предоставила достаточных доказательств в поддержку своих утверждений относительно Ил-76 - Буданов
Глава военной разведки Украины заявил, что россия не предоставила достаточных доказательств, подтверждающих ее утверждения относительно Ил-76.
россияне вызывают на допросы работников ЗАЭС и угрожают членам их семей - ЦНС
Российские оккупанты вызывают и угрожают работникам Запорожской атомной электростанции, которые отказались сотрудничать.
Армения официально присоединилась к Международному уголовному суду
В Армении с 1 февраля вступил в силу Римский статут МУС. Этот шаг дает возможность предотвращать военные преступления на своей земле, заявил представитель правительства.