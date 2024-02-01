Германия передала украинским пограничникам десятки авто, подразделениям МВД - технику для разминирования и ДНК-исследований

Специалистам МВД нужны вооружение и боеприпасы, - об этом шла речь на обсуждении с Чрезвычайным и Полномочным Послом ФРГ в Украине Мартином Егером. Также велся разговор об оформлении паспортов для украинцев в Германии. Об этом передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Министра внутренних дел Украины.

Детали

Во время встречи должностных лиц МВД Украины с Чрезвычайным и Полномочным Послом ФРГ в Украине Мартином Егером, были рассмотрены следующие вопросы:

На передовой находится практически четверть всего штата, поэтому необходимы оружие и боеприпасы.

Как отмечается, Германия уже передала более 40 авто для пограничников, 6 машин механизированного разминирования, для Экспертной службы МВД - спецоборудование, реактивы и расходные материалы для проведения ДНК-исследований. Всю оказанную помощь мы четко учитываем и тщательно контролируем ее использование.

Еще один аспект совместной работы ведомств - оформление паспортов для украинцев в Германии.

Согласно информации пресс-службы МВД Украины, за год в немецких представительствах ГП "Документ" выдано почти 150 тысяч украинских документов. Также там организован отбор ДНК-образцов для идентификации без вести пропавших граждан.

Напомним,

Посол Италии в Украине встретился с украинскими чиновниками, чтобы обсудить предоставление гуманитарной помощи, военной помощи и финансирование техники для разминирования, при этом посол заверил, что дальнейшая поддержка остается приоритетом.

Украина ожидает получить первый платеж из 50 млрд евро дополнительной поддержки от ЕС уже в марте