Німеччина надасть притулок звільненим білоруським опозиціонерам Колесніковій та Бабарику - глава МВС
Київ • УНН
Німеччина запропонує притулок білоруським опозиціонерам Марії Колесніковій та Віктору Бабарику, звільненим з ув'язнення. Федеральний міністр внутрішніх справ Олександр Добріндт заявив, що Берлін готовий прийняти цих політичних діячів, які стали символами опору режиму Лукашенка.
Деталі
За словами міністра, Берлін готовий прийняти політичних діячів, які стали символами опору режиму Лукашенка.
І тому ми сьогодні приймемо двох видатних опозиційних політиків, які перебували у в'язниці
Нагадаємо
Напередодні білоруський диктатор олександр лукашенко звільнив з ув'язнення опозиціонерку Марію Колеснікову та лауреата Нобелівської премії Олеся Біляцького. Загалом Білорусь відпустила 123 політв'язнів, серед яких також Віктор Бабаріко та Максим Знак.
