Німеччина надасть притулок звільненим білоруським опозиціонерам Колесніковій та Бабарику - глава МВС

21:34 • 2576 перегляди
Справа Скороход: за нардепку "треті особи" внесли заставу в понад 3 мільйони гривень
20:56 • 5062 перегляди
"Було досягнуто значного прогресу" - Віткофф про переговори у Берліні
19:10 • 8388 перегляди
Зеленський та делегація Трампа продовжать переговори щодо України в Берліні у понеділок - ЗМІ
Ексклюзив
14 грудня, 12:56 • 18481 перегляди
Тиждень внутрішнього розвороту, надії та нового напрямку: гороскоп на 15–21 грудня
Ексклюзив
14 грудня, 10:14 • 28708 перегляди
В Україні знову почала зʼявлятися вакцина проти грипу
13 грудня, 15:54 • 46359 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 71521 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 49948 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58 • 45704 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41 • 37433 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
Віткофф та Кушнер покинули канцелярію Мерца і вирушили на зустріч із ЗеленськимVideo14 грудня, 15:07 • 6278 перегляди
Мелоні закликала прийняти стратегію Трампа як сигнал до самостійної оборони14 грудня, 15:49 • 5476 перегляди
Канцелярія Навроцького повідомила про візит Зеленського до Польщі та розкрила, про що говоритимуть президенти 16:59 • 7052 перегляди
Рейтинг Трампа падає, у підтримці прихильників MAGA з'являються "тріщини" – опитування NBC NewsPhoto17:06 • 14259 перегляди
Потепління повертається: з 15 грудня в Україні знову очікується типове "зимове тепло" – синоптикиня Діденко Photo17:23 • 8904 перегляди
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 49669 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 60751 перегляди
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo13 грудня, 08:00 • 53326 перегляди
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 62917 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози

Ексклюзив

12 грудня, 13:07 • 87394 перегляди
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 87394 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Стів Віткофф
Фрідріх Мерц
Ентоні Албаніз
Україна
Сполучені Штати Америки
Берлін
Австралія
Польща
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів19:02 • 2620 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 26062 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 28179 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 32886 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 67357 перегляди
Німеччина надасть притулок звільненим білоруським опозиціонерам Колесніковій та Бабарику - глава МВС

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Німеччина запропонує притулок білоруським опозиціонерам Марії Колесніковій та Віктору Бабарику, звільненим з ув'язнення. Федеральний міністр внутрішніх справ Олександр Добріндт заявив, що Берлін готовий прийняти цих політичних діячів, які стали символами опору режиму Лукашенка.

Німеччина надасть притулок звільненим білоруським опозиціонерам Колесніковій та Бабарику - глава МВС

Німеччина запропонує притулок двом представникам білоруської опозиції - Марії Колесніковій та Віктору Бабарику, які були звільнені з ув’язнення минулими вихідними. Про це в ефірі програми "Bericht aus Berlin" на телеканалі ARD заявив федеральний міністр внутрішніх справ Олександр Добріндт, передає УНН.

Деталі

За словами міністра, Берлін готовий прийняти політичних діячів, які стали символами опору режиму Лукашенка.

І тому ми сьогодні приймемо двох видатних опозиційних політиків, які перебували у в'язниці

- наголосив він.

Нагадаємо

Напередодні білоруський диктатор олександр лукашенко звільнив з ув'язнення опозиціонерку Марію Колеснікову та лауреата Нобелівської премії Олеся Біляцького. Загалом Білорусь відпустила 123 політв'язнів, серед яких також Віктор Бабаріко та Максим Знак.

Радий, що люди нарешті на свободі: Зеленський поговорив із білоруською опозиціонеркою Марією Колесниковою13.12.25, 20:41 • 4202 перегляди

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Білорусь
Німеччина
Берлін