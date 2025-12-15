Германия предоставит убежище освобожденным белорусским оппозиционерам Колесниковой и Бабарико - глава МВД
Киев • УНН
Германия предложит убежище белорусским оппозиционерам Марии Колесниковой и Виктору Бабарико, освобожденным из заключения. Федеральный министр внутренних дел Александр Добриндт заявил, что Берлин готов принять этих политических деятелей, ставших символами сопротивления режиму Лукашенко.
Детали
По словам министра, Берлин готов принять политических деятелей, ставших символами сопротивления режиму Лукашенко.
И поэтому мы сегодня примем двух выдающихся оппозиционных политиков, которые находились в тюрьме
Напомним
Накануне белорусский диктатор Александр Лукашенко освободил из заключения оппозиционерку Марию Колесникову и лауреата Нобелевской премии Алеся Беляцкого. В общей сложности Беларусь отпустила 123 политзаключенных, среди которых также Виктор Бабарико и Максим Знак.
