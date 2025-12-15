$42.270.00
Дело Скороход: за нардепа внесли залог "третьи лица"
20:56 • 4868 просмотра
"Был достигнут значительный прогресс" - Виткофф о переговорах в Берлине
19:10 • 8250 просмотра
Зеленский и делегация Трампа продолжат переговоры по Украине в Берлине в понедельник - СМИ
Эксклюзив
14 декабря, 12:56 • 18413 просмотра
Неделя внутреннего разворота, надежды и нового направления: гороскоп на 15–21 декабря
Эксклюзив
14 декабря, 10:14 • 28645 просмотра
В Украине снова начала появляться вакцина против гриппа
13 декабря, 15:54 • 46324 просмотра
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
13 декабря, 15:26 • 71484 просмотра
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
13 декабря, 15:01 • 49927 просмотра
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцыPhoto
13 декабря, 13:58 • 45679 просмотра
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
13 декабря, 13:41 • 37411 просмотра
В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский
Германия предоставит убежище освобожденным белорусским оппозиционерам Колесниковой и Бабарико - глава МВД

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Германия предложит убежище белорусским оппозиционерам Марии Колесниковой и Виктору Бабарико, освобожденным из заключения. Федеральный министр внутренних дел Александр Добриндт заявил, что Берлин готов принять этих политических деятелей, ставших символами сопротивления режиму Лукашенко.

Германия предоставит убежище освобожденным белорусским оппозиционерам Колесниковой и Бабарико - глава МВД

Германия предложит убежище двум представителям белорусской оппозиции — Марии Колесниковой и Виктору Бабарико, которые были освобождены из заключения в минувшие выходные. Об этом в эфире программы "Bericht aus Berlin" на телеканале ARD заявил федеральный министр внутренних дел Александр Добриндт, передает УНН.

Детали

По словам министра, Берлин готов принять политических деятелей, ставших символами сопротивления режиму Лукашенко.

И поэтому мы сегодня примем двух выдающихся оппозиционных политиков, которые находились в тюрьме

- подчеркнул он.

Напомним

Накануне белорусский диктатор Александр Лукашенко освободил из заключения оппозиционерку Марию Колесникову и лауреата Нобелевской премии Алеся Беляцкого. В общей сложности Беларусь отпустила 123 политзаключенных, среди которых также Виктор Бабарико и Максим Знак.

Рад, что люди наконец на свободе: Зеленский поговорил с белорусской оппозиционеркой Марией Колесниковой13.12.25, 20:41 • 4202 просмотра

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Беларусь
Германия
Берлин