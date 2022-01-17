Німеччина заявила, що дії Росії проти України "матимуть високу ціну"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Міністр закордонних справ Німеччини заявила у понеділок, що сподівається, що напруженість у відносинах із Росією через Україну може бути вирішена дипломатичним шляхом, але попередила, що дії Москви "матимуть високу ціну", якщо вона справді нападе. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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Міністр МЗС ФРН Анналена Бербок відвідала Київ перед поїздкою до Москви після того, як переговори між Росією та західними державами про розміщення Кремлем десятків тисяч військовослужбовців уздовж українського кордону закінчилися безрезультатно минулого тижня.
"Кожен наступний агресивний акт матиме високу ціну для Росії в економічному, стратегічному та політичному плані, - заявила Бербок на спільній прес-конференції зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою. - Дипломатія - єдиний вихід".
Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який перебуває з візитом у Мадриді, заявив, що необхідно зробити все, щоб уникнути військового втручання в Україну.
Кулеба заявив, що Київ та Берлін єдині у прагненні відновити чотиристоронні мирні переговори про припинення війни на сході України у так званому "нормандському форматі", до якого входять Німеччина, Франція, Україна та Росія.
Україна, виключена з більшості переговорів минулого тижня, домагалася і отримувала від союзників запевнення, що жодні рішення про її майбутнє не прийматимуться без її участі та згоди.
"Для нас зараз важливо, щоб ні Берлін, ні Париж не ухвалювали жодних рішень щодо України без України... Це зараз ключове", - сказав Кулеба на брифінгу.
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