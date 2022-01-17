Німеччина заявила, що дії Росії проти України "матимуть високу ціну"

КИЇВ. 17 січня. УНН. Міністр закордонних справ Німеччини заявила у понеділок, що сподівається, що напруженість у відносинах із Росією через Україну може бути вирішена дипломатичним шляхом, але попередила, що дії Москви "матимуть високу ціну", якщо вона справді нападе. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.