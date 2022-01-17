Бербок назвала ціль візитів до Києва та Москви: хоче на місці з'ясувати, чи є готовність до дипломатичного рішення

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"Обов'язковою умовою дипломатії є розуміння погляду іншої сторони, навіть якщо у вас іноді зовсім протилежні думки. Ось чому такі... візити важливі, особливо у важкі часи. Я уважно слухатиму своїх співрозмовників, як у Москві, так і в Києві... Я хочу з'ясувати на місці, чи є готовність знайти рішення за дипломатичними каналами – перш за все, щоб знову вдихнути життя в "нормандський" процес і нарешті досягти прогресу у виконанні Мінських домовленостей", - вказала Бербок.

Деталі

При цьому, вказала голова МЗС ФРН, вона також пояснить під час візитів "з усією ясністю позицію, яку ми в ЄС, у G7 та в трансатлантичному альянсі разом займаємо".

"Ми готові до серйозного діалогу про взаємні домовленості та кроки, які принесуть більше безпеки всім у Європі, зокрема й Росії. Але ми не можемо і не підемо на компроміс щодо фундаментальних принципів Гельсінського заключного акту, які врятували Європу від кошмару великої війни за останні 50 років. До них належать територіальна недоторканність, вільний вибір альянсів та відмова від погрози насильством як політичного інструменту. І ми сповнені рішучості відповісти, якщо натомість Росія вирішить піти на ескалацію", - зазначила Бербок.

Візит до Києва

"У Києві хочу дати зрозуміти, що ми не ведемо переговори про Україну без України. І як новий федеральний уряд, ми не лише продовжуємо виконувати свої зобов'язання — сьогоднішні 30-ті роковини наших дипломатичних відносин — це хороша можливість оновлення. Для мене це означає насамперед допомогу у зміцненні потенціалу України. Тому я хочу розповісти про ініціативи з модернізації сталої української енергетики, розвиток ринку зеленого водню та пропозиції підтримки кіберзахисту", - повідомила голова МЗС Німеччини.

Візит до Москви

"У переговорах у Москві для мене також так само буде визначення позиції. Як новий федеральний уряд, ми хочемо суттєвих та стабільних відносин із Росією. Список конфліктних питань, про які ми маємо говорити, довгий. Останнім часом вони кидають все більш похмуру тінь на можливості співпраці, яка принесе користь народам двох наших країн: у науці та культурі, у торгівлі та інвестиціях, у відновлюваних джерелах енергії, у боротьбі з кліматичною кризою, що також стає все помітнішим у Росії. Для нас особливо важлива співпраця між громадянським суспільством. Я також хочу поговорити з моїм російським колегою про ці можливості та про те, як ми можемо створити умови для їхнього ефективнішого використання", - вказала Бербок.

Доповнення

Росія виставила низку вимог щодо так званих "гарантій безпеки" до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася в Женеві, Брюсселі та Відні минулого тижня, закінчилася, за словами Москви, "безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Відключення Росії від системи SWIFT є однією із можливих опцій.

Анналена Бербок здійснить перший візит у ранзі голови МЗС ФРН до країн пострадянського простору. 17 січня у Києві вона зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським та своїм колегою Дмитром Кулебою. Наступного дня у Москві очільнця німецького зовнішньополітичного відомства проведе переговори з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Згодом Бербок та голова МЗС Франції Ле Дріан планують франко-німецький візит на лінію розмежування в Україні.