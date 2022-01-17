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Відпрацювання плану протистояння Україні: російські війська прибули до Білорусі для спільних військових навчань

Відпрацювання плану протистояння Україні: російські війська прибули до Білорусі для спільних військових навчань

Київ • УНН

 • 42207 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Російські збройні сили та техніка почали прибувати до Білорусі для участі у спільних навчаннях, починаючи з лютого, заявив Мінськ у понеділок на тлі різкого зростання напруженості між Сходом та Заходом через Україну. Про це пише УНН з посиланням на Белта.

Деталі

Навчання Allied Resolve відбудуться поблизу західної околиці Білорусі, кордонів країн-членів НАТО Польщі та Литви та її південного флангу з Україною, заявив Олександр Лукашенко.

"Призначте точну дату і повідомте нам, щоб нас не звинуватили в тому, що ми зібрали тут якісь війська ні з того ні з сього, ніби ми готуємось до війни", — сказав він високопоставленим військовим чиновникам.

Білоруський президент, який став ізгоєм на Заході після масштабних репресій у 2020 році та минулорічної міграційної кризи з Європейським Союзом, заявив, що навчання необхідні, оскільки Україна зосередила війська поблизу Білорусі.

Він додав, що Польща та країни Балтії мають понад 30 000 солдатів біля кордонів Білорусі.

"Це мають бути нормальні навчання з відпрацювання певного плану протистояння цим силам: Заходу, Прибалтиці та Польщі, а на півдні — Україні", — сказав він у коментарях, поширених державними ЗМІ.

Кремль окремо заявив, що повідомлення про те, що Естонія готова прийняти до 5000 військовослужбовців НАТО, показують, що Москва мала рацію у своєму занепокоєнні.

"Саме такі речі доводять, що ми маємо підстави для занепокоєння, і доводять, що ми не є причиною ескалації напруженості", — заявив офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков.

Під час телефонної конференції його попросили дати коментар після того, як високопосадовець відмовився виключити або підтвердити, чи може Росія розмістити ракети у Венесуелі або на Кубі, якщо Захід відмовиться надати "гарантії безпеки" Москві.

"Що стосується Латинської Америки — там йдеться про суверенні держави, не забуватимемо про це. І в контексті нинішньої ситуації Росія думає, як забезпечити власну безпеку... Ми розглядаємо різні сценарії", — сказав він.

Окремо Західний військовий округ Росії повідомив, що його танкова армія провела у п'яти регіонах командно-штабні навчання за участю 800 військовослужбовців та понад 300 одиниць техніки.

Доповнення

Пересування російських військ перебуває під пильною увагою, оскільки нарощування військової могутності біля кордонів України та шквал загрозливої ​​риторики викликали побоювання Заходу щодо того, що Росія планує вторгнення.

Москва заперечує будь-який такий план, але використовувала протистояння для кампанії за безпеку — гарантії з боку Заходу, зокрема припинення розширення НАТО та офіційне вето щодо України.

Лукашенко очолює колишню радянську республіку з 1994 року і зміцнив зв'язки з Москвою під час масових протестів, які спалахнули 2020 року, коли Захід запровадив санкції.

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