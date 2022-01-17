Кремль про 18 сценаріїв США на випадок російського вторгнення в Україну: їх має бути менше
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Москва розглядає різні сценарії подальших дій в галузі безпеки, проте їх менше, ніж у США. Про це заявив журналістам у понеділок прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише УНН з посиланням на ТАСС.
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"Безумовно, в контексті нинішньої ситуації, звичайно ж, Росія думає про те, як забезпечити власну безпеку. Ми знаємо від пані Нуланд, що у США є 18 сценаріїв. Ми теж різні сценарії розглядаємо. Вважаємо, що насправді їх має бути набагато менше, тому що постановка питання гранично коректна у нас. Поставлене питання гранично пряме і гранично конкретно сформульоване", - сказав Пєсков.
Деталі
За його словами, в подібних питаннях не стоїть завдання "робити складним те, що, може бути, настільки складним не є".
"Ми сподіваємося, що, як і говорилося вже нашими американськими співрозмовниками, на цьому тижні щось їм вдасться сформулювати в письмовому вигляді", - додав він.
Контекст
Раніше заступника держсекретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд в інтерв'ю в британській газеті Financial Times повідомила, що адміністрація президента США Джо Байдена підготувала 18 різних сценаріїв дій на випадок російського вторгнення в Україну.