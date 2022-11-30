Німеччина та Норвегія просять НАТО захистити підводну інфраструктуру після атак на "Північний потік"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Німеччина та Норвегія спільно просять НАТО створити координаційний офіс для захисту підводної інфраструктури у світлі атак на мережу газопроводу "Північний потік", заявив канцлер Олаф Шольц. Про це УНН інформує з посиланням на агентство AFP.
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Ніхто не повинен думати, що атаки на найважливішу інфраструктуру Європи залишаться без відповіді, сказав Шольц на брифінгу разом із прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.
"Ми звертаємося до генерального секретаря НАТО з проханням створити координаційне бюро із захисту підводної інфраструктури", - заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.
"Ми дуже серйозно ставимося до захисту нашої критичної інфраструктури, і ніхто не повинен вірити, що атаки залишаться без наслідків", - сказав він.
Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере заявив, що альянс буде "неформальною ініціативою для обміну між цивільними та військовими суб'єктами", а НАТО надасть "центр, точку координації".
За його словами, підводні кабелі та трубопроводи є "артеріями сучасної економіки", і необхідно створити "узгоджені спільні зусилля для забезпечення безпеки цієї інфраструктури".
Що було раніше
Наприкінці вересня на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" біля датського острова Борнхольм сталися два потужні вибухи.
Хоча вони не працювали, коли стався витік, вони обидва утримували газ, який викидався через воду в атмосферу.
росія та країни Заходу, особливо Сполучені Штати, обмінялися звинуваченнями з приводу того, хто відповідає за вибухи.
З того часу кілька європейських країн зробили кроки щодо підвищення безпеки критично важливої інфраструктури.
Раніше цього місяця на зустрічі в Німеччині міністри внутрішніх справ G7 попередили, що вибухи на "Північному потоці" наголосили на "необхідності краще захистити нашу критично важливу інфраструктуру".