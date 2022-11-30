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Германия и Норвегия просят НАТО защитить подводную инфраструктуру после атак на "Северный поток"

Германия и Норвегия просят НАТО защитить подводную инфраструктуру после атак на "Северный поток"

Киев • УНН

 • 946208 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Германия и Норвегия совместно просят НАТО создать координационный офис для защиты подводной инфраструктуры в свете атак на сеть газопровода "Северный поток", заявил канцлер Олаф Шольц. Об этом УНН информирует со ссылкой на агентство AFP.

Детали

Никто не должен думать, что атаки на важнейшую инфраструктуру Европы останутся без ответа, сказал Шольц на брифинге вместе с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре.

"Мы обращаемся к генеральному секретарю НАТО с просьбой создать координационное бюро по защите подводной инфраструктуры", - заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

"Мы очень серьезно относимся к защите нашей критической инфраструктуры, и никто не должен верить, что атаки останутся без последствий", – сказал он.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что альянс будет "неформальной инициативой для обмена между гражданскими и военными субъектами", а НАТО предоставит "центр, точку координации".

По его словам, подводные кабели и трубопроводы являются "артериями современной экономики", и необходимо создать "согласованные совместные усилия по обеспечению безопасности этой инфраструктуры".

Что было раньше

В конце сентября на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" у датского острова Борнхольм произошли два мощных взрыва.

Хотя они не работали, когда произошла утечка, они удерживали газ, который выбрасывался через воду в атмосферу.

россия и страны Запада, особенно Соединенные Штаты, обменялись обвинениями по поводу того, кто отвечает за взрывы.

С тех пор несколько европейских стран сделали шаги по повышению безопасности критически важной инфраструктуры.

Ранее в этом месяце на встрече в Германии министры внутренних дел G7 предупредили, что взрывы на "Северном потоке" отметили "необходимость лучше защитить нашу критически важную инфраструктуру".

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