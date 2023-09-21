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Німеччина не відмовляється передати Україні крилаті ракети, вивчає, юридичні та технічні аспекти — Пісторіус

Німеччина не відмовляється передати Україні крилаті ракети, вивчає, юридичні та технічні аспекти — Пісторіус

Київ • УНН

 • 224888 перегляди

КИЇВ. 21 вересня. УНН. Німеччина розглядає запит України щодо надання крилатих далекобійних ракет TAURUS. Для схвалення цього рішення ще не пройдені всі необхідні процедури. Про це в інтерв’ю Le Monde розповів міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає УНН.

Цитата

“Ні, ми не відмовляємося від крилатих ракет. Ми розглядаємо запит та його наслідки. Наприклад, необхідно враховувати юридичні чи технічні аспекти. Я знаю, що для цього потрібен час. Крилаті ракети — це системи озброєнь дуже великої дальності. Я усвідомлюю, яку користь вони можуть дати нашим українським друзям. Водночас наш обов’язок — ретельно розглянути всі питання”, — пояснив особливості військової політики Німеччини Пісторіус.

Деталі

Пісторіус підкреслив, що Німеччина займає друге місце за кількістю наданої Україні військової допомоги серед європейських держав. І вони свідомі того, яку користь ракети TAURUS можуть дати українським військовим на полі бою. Однак, із рішенням про надання цих ракет Німеччина не квапиться.

І зобов’язання України не використовувати ці крилаті ракети за межами своєї території хоч і дуже важливе, але є “не єдиним фактором перевірки” для ухвалення рішення про поставку.

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TAURUS ( анг. Target Adaptive Unitary & Dispenser Robotic Ubiquity System) — далекобійна авіаційна крилата ракета німецько-шведського виробництва.

У цієї ракети фактично дві боєголовки: Перша вибухає, усуваючи потужну перешкоду на шляху, наприклад, дорожнє полотно на мосту; Друга боєголовка завдає точного основного удару, наприклад, вже по опорі мосту.

Найбільша перевага Taurus у порівнянні з іншими ракетами її далекобійність. На відміну від Storm Shadow і Scalp, чия дальність в експортному варіанті (не для країн НАТО) обмежена 250-270 кілометрами. Taurus здатний вражати цілі в радіусі понад 500 кілометрів.

В теорії ці ракети ЗСУ могли б застосувати задля ударів у глибину території рф. Саме тому, західні країни досі уникають постачання такого озброєння, та вимагають від України запевнень у тому, що західна зброя не застосовуватиметься проти цілей на території рф.

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Нагадаємо

Нещодавно УНН писав, про черговий пакет військової допомоги Україні, що підготував Уряд Німеччини, на загальну суму в 400 мільйонів євро. Однак, далекобійних ракет типу “Taurus” у ньому передбачено не було.

Німеччина обіцяє надати Україні ці снаряди вже дуже давно. Однак, погодити поставки досі не спромоглися.

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