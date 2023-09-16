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США не планує надати Україні далекобійні ракети ATACMS під час візиту Зеленського - ЗМІ

США не планує надати Україні далекобійні ракети ATACMS під час візиту Зеленського - ЗМІ

Київ • УНН

 • 265475 перегляди

КИЇВ. 16 вересня. УНН. Адміністрація президента США Джо Байдена наразі не планує оголошувати рішення щодо постачання далекобійних ракет ATACMS в Україну під час візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтона наступного тижня. Про це виданню Axios повідомило джерело, знайоме з питанням, передає УНН.

Деталі

За словами співрозмовника видання з України, Київ очікував, що наступного тижня Байден схвалить поставку ATACMS. Американський посадовець розповів, що це питання було порушено українськими офіційними особами під час візиту держсекретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкена до Києва минулого тижня. Він додав, що в адміністрації Байдена досі тривають дебати щодо постачання далекобійних ракет.

Білий дім відмовився від коментарів, повідомляє Axios. Видання нагадує, що наступного тижня Зеленський відвідає Вашингтон і зустрінеться Байденом у Білому домі та американськими законодавцями. Спочатку він буде присутнім на Генеральній Асамблеї ООН в Нью-Йорку.

Як розповіли два українські джерела, головна мета його поїздки до Вашингтона – зустрітися з республіканцями та демократами щодо допомоги Україні, оскільки у Конгресі зростають розбіжності щодо майбутньої допомоги Києву. Зеленський планує звернутися до американців, зокрема до членів Конгресу, "що Україна робить за сприяння США і чому це важливо".

Нагадаємо

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван повідомив, що президент США Джо Байден у четвер зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні.

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