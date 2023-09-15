Пісторіус: рішення щодо передачі Україні ракет "Taurus” буде через один-два тижні
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Ухвалення рішення про постачання крилатих ракет "Taurus" в Україну може зайняти близько одного-двох тижнів, вважає міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, повідомляє Tagesschau, пише УНН.
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"Якщо зараз потрібно ще тиждень або два, щоб прийняти рішення, то так воно і є", - сказав Пісторіус.
Він додав, що це не означає жодних вагань з боку федерального уряду.
"Федеративна Республіка Німеччина повинна бути обачною, навіть якщо це важко зрозуміти нашим українським друзям, - сказав він.
За словами міністра, крилаті ракети досягають більшої дальності, ніж будь-яка інша зброя, що постачалася до цього часу, і є "дуже складним промисловим продуктом".
"Ми не говоримо про програмування кавомашини”, - додав Пісторіус.
Доповнення
Члени Бундестагу написали листа, в якому вимагають від канцлера ФРН Олафа Шольца та міністра оборони Бориса Пісторіуса поставки в Україну, зокрема, систем "Taurus.