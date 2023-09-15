Писториус: решение о передаче Украине ракет "Taurus" будет через одну-две недели
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Принятие решения о поставках крылатых ракет "Taurus" в Украину может занять около одной-двух недель, считает министр обороны ФРГ Борис Писториус, сообщает Tagesschau, пишет УНН.
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"Если сейчас нужно еще неделю или две, чтобы принять решение, то так оно и есть", - сказал Писториус.
Он добавил, что это не означает никаких колебаний со стороны федерального правительства.
"Федеративная Республика Германия должна быть осмотрительной, даже если это трудно понять нашим украинским друзьям, - сказал он.
По словам министра, крылатые ракеты достигают большей дальности, чем любое другое оружие, поставляемое до сих пор, и являются "очень сложным промышленным продуктом".
"Мы не говорим о программировании кофемашины”, - добавил Писториус.
Дополнение
Члены Бундестага написали письмо, в котором требуют от канцлера ФРГ Олафа Шольца и министра обороны Бориса Писториуса поставки в Украину, в частности, систем "Taurus.