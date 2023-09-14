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Депутати Бундестагу написали Шольцу листа з вимогою передати Україні ракети Taurus

Депутати Бундестагу написали Шольцу листа з вимогою передати Україні ракети Taurus

Київ • УНН

 • 450051 перегляди

КИЇВ. 14 вересня. УНН. Члени Бундестагу написали листа, в якому вимагають від канцлера ФРН Олафа Шольца та міністра оборони Бориса Пісторіуса поставки в Україну, зокрема, систем "Taurus", пише Taggeschau, передає УНН.

Деталі

Члени Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерман (ВДП), Антон Хофрайтер (Зелені) та Андреас Шварц (СДПН) закликали до подальшої підтримки України в листі канцлеру Олафу Шольцу і міністру оборони Борису Пісторіусу.

Напередодні наступної зустрічі Контактної групи по Україні в Рамштайні 19 вересня вони вважають, що Німеччина повинна надати Україні подальші зобов'язання в оборонній боротьбі проти росії.

"Зокрема, Україні потрібен крилатий ракетний комплекс "Taurus", що перебуває на озброєнні Бундесверу, щоб спеціально послабити російську військову логістику", - йдеться в листі.

Зазначається, що політиків під час особистих бесід запевнили представники українського уряду, що ця система озброєння буде використовуватися виключно на території України.

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"Ми не бачимо причин сумніватися в цьому зобов'язанні", - продовжили депутати.

Крім того, Німеччина повинна продовжувати постачати ППО, боєприпаси, госпітальні матеріали та захищену техніку, особливо бойові танки і бронетранспортери. При цьому, згідно з листом, особливе значення має забезпечення витривалості українських військ.

"Для цього потрібні, зокрема, запасні частини для вже поставлених систем і підтримка в ремонті цих систем". Підтримка з боку німецької промисловості також має бути скоординована і поліпшена, пишуть депутати.

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