Депутати Бундестагу написали Шольцу листа з вимогою передати Україні ракети Taurus
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Члени Бундестагу написали листа, в якому вимагають від канцлера ФРН Олафа Шольца та міністра оборони Бориса Пісторіуса поставки в Україну, зокрема, систем "Taurus", пише Taggeschau, передає УНН.
Деталі
Члени Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерман (ВДП), Антон Хофрайтер (Зелені) та Андреас Шварц (СДПН) закликали до подальшої підтримки України в листі канцлеру Олафу Шольцу і міністру оборони Борису Пісторіусу.
Напередодні наступної зустрічі Контактної групи по Україні в Рамштайні 19 вересня вони вважають, що Німеччина повинна надати Україні подальші зобов'язання в оборонній боротьбі проти росії.
"Зокрема, Україні потрібен крилатий ракетний комплекс "Taurus", що перебуває на озброєнні Бундесверу, щоб спеціально послабити російську військову логістику", - йдеться в листі.
Зазначається, що політиків під час особистих бесід запевнили представники українського уряду, що ця система озброєння буде використовуватися виключно на території України.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Шольц хоче модифікувати крилаті ракети, щоб вони не могли долітати до рф - ЗМІ
"Ми не бачимо причин сумніватися в цьому зобов'язанні", - продовжили депутати.
Крім того, Німеччина повинна продовжувати постачати ППО, боєприпаси, госпітальні матеріали та захищену техніку, особливо бойові танки і бронетранспортери. При цьому, згідно з листом, особливе значення має забезпечення витривалості українських військ.
"Для цього потрібні, зокрема, запасні частини для вже поставлених систем і підтримка в ремонті цих систем". Підтримка з боку німецької промисловості також має бути скоординована і поліпшена, пишуть депутати.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Що таке в ім'я Бога?" - в Бундестазі кажуть, що Шольц єдиний, хто блокує постачання крилатих ракет Україні