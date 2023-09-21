Германия не отказывается передать Украине крылатые ракеты, изучает, юридические и технические аспекты - Писториус

ukru
Эксклюзив
13:47 • 9298 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13:40 • 19864 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13:25 • 19312 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

10:29 • 32529 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 102013 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 125446 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 155027 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 187754 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 136885 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 127109 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

13 марта, 05:20 • 116494 просмотра
Войска рф атаковали энергообъекты железной дороги в Днепропетровской области: несколько поездов меняют движение

Войска рф атаковали энергообъекты железной дороги в Днепропетровской области: несколько поездов меняют движение

13 марта, 06:08 • 49717 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 108901 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

11:00 • 75894 просмотра
Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

11:41 • 45150 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 155029 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 187755 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 131751 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 138597 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 175527 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

12:00 • 26193 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 108901 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 151772 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 158865 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 162943 просмотра
Актуальное
Германия не отказывается передать Украине крылатые ракеты, изучает, юридические и технические аспекты - Писториус

Германия не отказывается передать Украине крылатые ракеты, изучает, юридические и технические аспекты - Писториус

Киев • УНН

 • 224879 просмотра

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Германия рассматривает запрос Украины о предоставлении крылатых дальнобойных ракет TAURUS. Для принятия этого решения еще не пройдены все необходимые процедуры. Об этом в интервью ’Le Monde" рассказал министр обороны Германии Борис Писториус, передает УНН.

Цитата

“Нет, мы не отказываемся от крылатых ракет. Мы рассматриваем запрос и его последствия. К примеру, нужно учесть юридические либо технические аспекты. Я знаю, что для этого нужно время. Крылатые ракеты — это системы вооружений очень большой дальности. Я осознаю, какую пользу они могут принести нашим украинским друзьям. В то же время, наша обязанность — тщательно рассмотреть все вопросы”, — объяснил особенности военной политики Германии Писториус.

Детали

Писториус подчеркнул, что Германия занимает второе место по количеству предоставленной Украине военной помощи среди европейских государств. И они осознают, какую пользу ракеты TAURUS могут дать украинским военным на поле боя. Однако с решением о предоставлении этих ракет Германия не торопится.

И обязательство Украины не использовать эти крылатые ракеты за пределами своей территории хоть и очень важно, но является "не единственным фактором проверки" для принятия решения о поставке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Глава МИД Германии заявила, что нет решения относительно ракет Taurus для Украины

TAURUS (англ. Target Adaptive Unitary & Dispenser Robotic Ubiquity System) – дальнобойная авиационная крылатая ракета немецко-шведского производства.

У этой ракеты фактически две боеголовки: Первая взрывается, устраняя мощное препятствие на пути, например, дорожное полотно на мосту; Вторая боеголовка наносит точный основной удар, например, уже по опоре моста.

Наибольшее преимущество Taurus по сравнению с другими ракетами – ее дальнобойность. В отличие от Storm Shadow и Scalp, чья дальность в экспортном варианте (не для стран НАТО) ограничена 250-270 километрами. Taurus способен поражать цели в радиусе более 500 км.

В теории эти ракеты ВСУ могли бы применить для ударов в глубину территории россии. Именно поэтому западные страны до сих пор избегают поставки такого вооружения и требуют от Украины заверений в том, что западное оружие не будет применяться против целей на территории россии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США не планируют предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS во время визита Зеленского — СМИ

Напомним

Недавно УНН писал об очередном пакете военной помощи Украине, который подготовил Правительство Германии, на общую сумму в 400 миллионов евро. Однако дальнобойных ракет типа Taurus в нем предусмотрено не было.

Германия обещает предоставить Украине эти снаряды уже давно. Однако согласовать поставки до сих пор не смогли.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ВойнаполитикаТехнологии

Обратиться по вопросам размещения рекламы