Німеччина не підтримала США у бажанні вийти з ракетного договору

КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Федеральний уряд Німеччини засудив рішення президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа про вихід з Договору про РСМД, який обмежує виробництво ракет середньої та малої дальності. Це "згубне рішення", написав у Twitter в неділю, 21 жовтня, статс-міністр МЗС Німеччини Нільс Аннен, передає УНН.