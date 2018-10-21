Німеччина не підтримала США у бажанні вийти з ракетного договору
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Федеральний уряд Німеччини засудив рішення президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа про вихід з Договору про РСМД, який обмежує виробництво ракет середньої та малої дальності. Це "згубне рішення", написав у Twitter в неділю, 21 жовтня, статс-міністр МЗС Німеччини Нільс Аннен, передає УНН.
"Руйнівне рішення Президента Трампа відмовитися від Договору про РСМД. Ми будемо продовжувати працювати над ядерним роззброєнням. Також Росія зобов'язана дотримуватися своїх зобов'язань. Європа тепер повинна запобігти новій ракетній версії середнього радіуса дії", - написав він.
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Нагадаємо, президент США Дональд Трамп в суботу заявив, що США вийдуть з Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF, підписаний в 1987 році), оскільки Росія порушує цю угоду.
Раніше Британія підтримала рішення Дональда Трампа.
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