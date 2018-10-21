Британія підтримала США у бажанні вийти з ракетного договору
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Міністр оборони Великої Британії Гевін Вільямсон заявив про підтримку рішення президента США Дональда Трампа вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД) з Росією. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.
"Британія виступає з "абсолютно рішучою" підтримкою рішення (про вихід з ДРСМД – ред.) Сполучених Штатів Америки. Москва "знущається" із договору про зброю і повинна "привести свій дім у порядок", - цитує видання слова міністра.
"Нашим близьким та довгостроковим союзником, звичайно, є Сполучені Штати, і ми будемо абсолютно рішучим з Сполученими Штатами, щоб добитися чіткого послання про те, що Росія повинна дотримуватися зобов'язання, яке вона підписала", - Гевін Вільямсон додав Financial Times.
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Нагадаємо, президент США Дональд Трамп в суботу заявив, що США вийдуть з Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF, підписаний в 1987 році), оскільки Росія порушує цю угоду.
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