Британія підтримала США у бажанні вийти з ракетного договору

КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Міністр оборони Великої Британії Гевін Вільямсон заявив про підтримку рішення президента США Дональда Трампа вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД) з Росією. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.