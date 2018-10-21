У РФ відреагували на вихід США з ракетного договору
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Реакція з боку Росії на намір президента США Дональда Трампа вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД) вимагає вивчення конкретних планів Вашингтона. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
"В такому питанні дії в режимі онлайн просто неприпустимі. Треба, по-перше, отримати конкретику про наміри американців в цій сфері, по-друге, потрібен час для того, щоб оцінити ситуацію і далі визначатися", - сказав заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков.
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Також за його словами "Росія засуджує цей крок, а США шантажем намагаються домогтися від РФ поступок у сфері міжнародної безпеки".
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп в суботу заявив, що США вийдуть з Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF, підписаний в 1987 році), оскільки Росія порушує цю угоду.