У РФ відреагували на вихід США з ракетного договору

КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Реакція з боку Росії на намір президента США Дональда Трампа вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД) вимагає вивчення конкретних планів Вашингтона. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.