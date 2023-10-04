Німеччина наразі не планує надсилати в Україну ракети Taurus — BILD

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За словами Bild, на внутрішній зустрічі минулого тижня канцлер Олаф Шольц сказав парламентському комітету у закордонних справах, що ракети Taurus не можна прирівнювати до французьких SCALP або британських крилатих ракет Storm Shadow, оскільки країни, що їх надають, безпосередньо беруть участь у застосуванні цих ракет, зокрема, надають геодані про цілі.

Берлін також стурбований тим, що німецькі ракети Україна може застосувати для націлювання на Керченський міст, який росія побудувала, аби об’єднати материкову частину своєї країни із окупованим півостром Кримом, — зазначили у виданні.

Київ же наполягав на тому, щоб Берлін поставив ракети Taurus, які могли б дати Україні можливість завдати значної шкоди глибше на окупованій росією території.

Bild також повідомляє, що британські урядовці впродовж останніх тижнів намагалися переконати Німеччину відправити ракети Taurus в Україну. Однак, Берлін неодноразово заявляв, що поставлятиме зброю Україні лише після узгодження із Вашингтоном.

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Нагадаємо

Минулого тижня Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні вартістю 400 мільйонів євро, включаючи додаткові боєприпаси, захисні транспортні засоби та системи розмінування.

Крім того, Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Києві закликала до створення “зимового захисного щита” для України. Це включало б збільшення систем ППО, постачання електрогенераторів та зміцнення енергопостачання в цілому. У свою чергу Німеччина планує поставити додаткові засоби протиповітряної оборони для України, щоб допомогти захистити вантажі зерна від можливої атаки росії.