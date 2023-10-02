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Голова МЗС Німеччини Бербок закликала створити "зимовий захисний щит" для України

Голова МЗС Німеччини Бербок закликала створити "зимовий захисний щит" для України

Київ • УНН

 • 171876 перегляди

КИЇВ. 2 жовтня. УНН. На початку зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Києві федеральний міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала до створення "зимового захисного щита" для України. Це включало б збільшення систем ППО, постачання електрогенераторів та зміцнення енергопостачання в цілому. Про це повідомляє Handelsblatt, пише УНН.

Цитата

"Україні потрібен захисний щит від зими. Минулої зими ми бачили, яким жорстоким способом російський президент веде цю війну, навмисно атакуючи електростанції", - заявила Бербок у понеділок у Києві.

За її словами, володимир путін розраховує на те, що при 20-градусному морозі водопостачання в України також вийде з ладу.

"Ми повинні запобігти цьому, наскільки це можливо, всім, що у нас є", - додала міністр закордонних справ Німеччини.

За її словами, пакет допомоги повинен містити більше ППО  та постачання енергоносіїв і генераторів в Україну.

Доповнення

Видання зазначає, що Німеччина вже надала Україні масштабну підтримку у вигляді систем протиповітряної оборони, таких як Iris-T і Patriot.

Додамо

Сьогодні вперше рада ЄС з закордонних справ зібралася у Києві. Перед засіданням виступили Верховний представник ЄС з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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