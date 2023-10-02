У Києві стартує "історичне" засідання голів МЗС країн ЄС

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"Ми скликаємо історичну зустріч міністрів закордонних справ ЄС тут, в Україні, країні-кандидаті та майбутньому члені ЄС. Ми тут, щоби висловити нашу солідарність та підтримку українському народу", - написав Верховний представник ЄС з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель у соцмережі X.

"Це історична подія, тому що вперше в історії Рада ЄС з закордонних справ збирається провести засідання поза своїми нинішніми кордонами, поза кордонами ЄС, але у майбутніх кордонах ЄС", - сказав Кулеба перед відкриттям засідання.

"І це сам по собі меседж - меседж підтримки" України Євросоюзом, зазначив голова МЗС України.

Жозеп Боррель, своєю чергою, пояснив, що зустріч має неформальний характер. Він назвав її "політичними дебатами високого рівня". І вказав, що не буде конкретних рішень і висновків, а це скоріше "мозковий штурм", де говоритимуть, як можна допомогти Україні, і буде вивчатися Формула миру, запропонована Президентом Володимиром Зеленським.

Доповнення

Як зауважують німецькі ЗМІ, темою засідання Ради ЄС стала пропозиція Борреля взяти на себе довгострокові фінансові зобов'язання перед Україною щодо надання військової допомоги, а також підтримати постачання сучасних винищувачів і ракет за рахунок коштів ЄС. Раніше Боррель заявляв, що хоче мобілізувати на ці цілі п'ять мільярдів євро щорічно з 2024 до кінця 2027 року, пише DW.

Нагадаємо

Як вказувалося у ЗМІ, лише дві країни не відправили міністрів закордонних справ до України на зустріч голів МЗС ЄС, серед них Угорщина.