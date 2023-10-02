Лише дві країни не відправили міністрів закордонних справ до України на зустріч голів МЗС ЄС, серед них Угорщина - журналіст

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"Лише дві країни не відправили своїх міністрів закордонних справ на зустріч до України. Латвія, яка займається зміною уряду. І так, як ви вже здогадалися, це Угорщина", - написав Норман у соцмережі X.

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Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна повідомила, що до Києва прибули голови МЗС ЄС на засідання, і таке відбувається вперше.