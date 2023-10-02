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Лише дві країни не відправили міністрів закордонних справ до України на зустріч голів МЗС ЄС, серед них Угорщина - журналіст

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Лише дві країни не відправили міністрів закордонних справ до України на зустріч голів МЗС ЄС, повідомив журналіст The Wall Street Journal Лоуренс Норман, пише УНН.

Цитата

"Лише дві країни не відправили своїх міністрів закордонних справ на зустріч до України. Латвія, яка займається зміною уряду. І так, як ви вже здогадалися, це Угорщина", - написав Норман у соцмережі X.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна повідомила, що до Києва прибули голови МЗС ЄС на засідання, і таке відбувається вперше.

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