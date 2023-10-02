Голова МЗС Франції: міністри закордонних справ Євросоюзу прибули до Києва на засідання
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна повідомила, що до Києва прибули голови МЗС ЄС на засідання, і таке відбувається вперше, передає УНН.
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"До Києва прибули 27 міністрів закордонних справ. Вперше! Наша Рада ЄС збирається там виключно сьогодні, щоб відзначити нашу рішучу підтримку України", - написала Коллона у соцмережі X.
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