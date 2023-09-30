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Форум оборонних індустрій зібрав більше ніж 250 компаній та понад 30 країн - Зеленський

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. До першого Міжнародного форуму оборонних індустрій долучилося понад 30 країн світу та 252 оборонні компанії, які виробляють повний спектр зброї та оборонних систем. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на форумі, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Тут представлені понад 30 країн світу. Європа, Америка, Азія, Австралія. 252 оборонні компанії, які виробляють повний спектр зброї та оборонних систем і рішень», - сказав Зеленський.

Доповнення

Зеленський, виступаючи на Міжнародному форумі оборонних індустрій, оголосив про створення Альянсу оборонних індустрій та заснування спеціального оборонного фонду, який забезпечить додаткові ресурси, зокрема, для розвитку воєнних виробництв.

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