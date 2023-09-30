Форум оборонних індустрій зібрав більше ніж 250 компаній та понад 30 країн - Зеленський

Цитата

«Тут представлені понад 30 країн світу. Європа, Америка, Азія, Австралія. 252 оборонні компанії, які виробляють повний спектр зброї та оборонних систем і рішень», - сказав Зеленський.

Доповнення

Зеленський, виступаючи на Міжнародному форумі оборонних індустрій, оголосив про створення Альянсу оборонних індустрій та заснування спеціального оборонного фонду, який забезпечить додаткові ресурси, зокрема, для розвитку воєнних виробництв.