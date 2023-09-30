Форум оборонных индустрий собрал более 250 компаний и более 30 стран - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. К первому Международному форуму оборонных индустрий присоединилось более 30 стран мира и 252 оборонные компании, которые производят полный спектр оружия и оборонных систем. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на форуме, передает корреспондент УНН.
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«Здесь представлены более 30 стран мира. Европа, Америка, Азия, Австралия. 252 оборонные компании, которые производят полный спектр оружия и оборонных систем и решений», - сказал Зеленский.
Дополнение
Зеленский, выступая на Международном форуме оборонных индустрий, объявил о создании Альянса оборонных индустрий и учреждении специального оборонного фонда, который обеспечит дополнительные ресурсы, в частности, для развития военных производств.