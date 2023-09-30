Форум оборонных индустрий собрал более 250 компаний и более 30 стран - Зеленский

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Киев • УНН

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КИЕВ. 30 сентября. УНН. К первому Международному форуму оборонных индустрий присоединилось более 30 стран мира и 252 оборонные компании, которые производят полный спектр оружия и оборонных систем. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на форуме, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Здесь представлены более 30 стран мира. Европа, Америка, Азия, Австралия. 252 оборонные компании, которые производят полный спектр оружия и оборонных систем и решений», - сказал Зеленский.

Дополнение

Зеленский, выступая на Международном форуме оборонных индустрий, объявил о создании Альянса оборонных индустрий и учреждении специального оборонного фонда, который обеспечит дополнительные ресурсы, в частности, для развития военных производств.

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