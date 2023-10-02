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Только две страны не отправили министров иностранных дел в Украину на встречу глав МИД ЕС, среди них Венгрия - журналист

Киев • УНН

 • 1921423 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Только две страны не отправили министров иностранных дел в Украину на встречу глав МИД ЕС, сообщил журналист The Wall Street Journal Лоуренс Норман, пишет УНН.

Цитата

"Только две страны не отправили своих министров иностранных дел на встречу в Украину. Латвия, которая занимается сменой правительства. И да, как вы уже догадались, это Венгрия", - написал Норман в соцсети X.

Напомним

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна сообщила, что в Киев прибыли главы МИД ЕС на заседание, и такое происходит впервые.

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