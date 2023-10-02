Мостоукладач, радіостанції для танків та захисні окуляри: Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні

Деталі

У новий пакет військової допомоги Україні ввійшли:

мостоукладач Biber;

2 інженерні машини WiSENT 1 MC;

7 тягачів HX81 і 8 причепів до них;

21 автомобіль для охорони кордону;

радіостанції для танків Leopard;

99 терміналів супутникового звʼязку;

комплект запчастин до БпЛА Vector;

20 000 захисних окулярів;

239 криптофонів;

32 823 боєприпаси калібру 40 мм для гранатометів;

1 202 інфузійнихнасосів (медобладнання).

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Доповнення

Раніше Німеччина вже надала Україні масштабну підтримку у вигляді систем протиповітряної оборони, таких як Iris-T і Patriot.