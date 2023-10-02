Мостоукладач, радіостанції для танків та захисні окуляри: Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Німеччина оголосила про черговий пакет військової допомоги Україні, куди увійшли мостоукладач, радіостанції для танків та захисні окуляри, передає УНН.
Деталі
У новий пакет військової допомоги Україні ввійшли:
мостоукладач Biber;
2 інженерні машини WiSENT 1 MC;
7 тягачів HX81 і 8 причепів до них;
21 автомобіль для охорони кордону;
радіостанції для танків Leopard;
99 терміналів супутникового звʼязку;
комплект запчастин до БпЛА Vector;
20 000 захисних окулярів;
239 криптофонів;
32 823 боєприпаси калібру 40 мм для гранатометів;
1 202 інфузійнихнасосів (медобладнання).
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Доповнення
Раніше Німеччина вже надала Україні масштабну підтримку у вигляді систем протиповітряної оборони, таких як Iris-T і Patriot.