Мостоукладчик, радиостанции для танков и защитные очки: Германия объявила о новом пакете помощи Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Германия объявила об очередном пакете военной помощи Украине, куда вошли мостоукладчик, радиостанции для танков и защитные очки, передает УНН.
Детали
В новый пакет военной помощи Украине вошли:
мостоукладчик Biber;
2 инженерные машины WiSENT 1 MC;
7 тягачей HX81 и 8 прицепов к ним;
21 автомобиль для охраны границы;
радиостанции для танков Leopard;
99 терминалов спутниковой связи;
комплект запчастей к БпЛА Vector;
20 000 защитных очков;
239 криптофонов;
32 823 боеприпаса калибра 40 мм для гранатометов;
1 202 инфузионных насосов (медоборудование).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Глава МИД Германии Бербок призвала создать "зимний защитный щит" для Украины
Дополнение
Ранее Германия уже оказала Украине масштабную поддержку в виде систем противовоздушной обороны, таких как Iris-T и Patriot.