У Німеччині заявили, що найближчі кілька років росія буде загрозою

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За словами Пісторіуса, у першій стратегії національної безпеки Німеччини росія розглядається як «тимчасова загроза».

На запитання журналістів, чи варто розуміти, що «в якийсь момент росія стане другом» для Німеччини, Пісторіус відповів, що не знає цього, але «принаймні найближчі кілька років росія буде загрозою».

Міністр також заявив, що в стратегії національної безпеки Німеччини немає жодної згадки про перемогу України. Він додав, Україна має перемогти, але визначення перемоги у війні може сформувати лише сама Україна.

Коментуючи темпи військової допомоги Україні, Пісторіус повідомив, що до кінця 2023 року буде витрачено 66% суми в 100 млрд євро з додаткового фонду, який був сформований після початку російського вторгнення.

Міністр також пояснив затримку з рішенням про передачу Україні ракет великої дальності Taurus і заявив, що Німеччина ефективно підтримує Україну, але іноді потрібен час, щоб прийняти рішення і переконатися, що воно дійсно правильне.

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