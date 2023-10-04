Германия пока не планирует отправлять в Украину ракеты Taurus — BILD

КИЕВ. 4 октября. УНН. Германия пока не планирует поставлять Украине крылатые ракеты Taurus, поскольку они не в сравнении с ракетами, предоставленными Францией и Великобританией. Об этом пишет издание BILD ссылаясь на свои источники в правительственных кругах Германии и Украины, передает УНН.