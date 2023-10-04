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Германия пока не планирует отправлять в Украину ракеты Taurus — BILD

Германия пока не планирует отправлять в Украину ракеты Taurus — BILD

Киев • УНН

 • 810985 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Германия пока не планирует поставлять Украине крылатые ракеты Taurus, поскольку они не в сравнении с ракетами, предоставленными Францией и Великобританией. Об этом пишет издание BILD ссылаясь на свои источники в правительственных кругах Германии и Украины, передает УНН.

Детали

По данным Bild, на внутренней встрече на прошлой неделе канцлер Олаф Шольц сказал парламентскому комитету по иностранным делам, что ракеты Taurus нельзя приравнивать к французским SCALP или британским крылатым ракетам Storm Shadow, поскольку страны, которые их предоставляют, непосредственно участвуют в применении этих ракет, в частности, предоставляют геоданные о целях.

Берлин также обеспокоен тем, что немецкие ракеты Украина может применить для нацеливания на Керченский мост, который россия построила, чтобы объединить материковую часть своей страны с оккупированным полуостровом Крымом, — отметили в издании.

Киев же настаивал на том, чтобы Берлин поставил ракеты Taurus, которые могли бы дать Украине возможность нанести значительный ущерб глубже на оккупированной россией территории.

Bild также сообщает, что британские правительственные чиновники в последние недели пытались убедить Германию отправить ракеты Taurus в Украину. Однако, Берлин неоднократно заявлял, что будет поставлять оружие Украине только после согласования с Вашингтоном.

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Напомним

На прошлой неделе Германия объявила о новом пакете помощи Украине стоимостью 400 миллионов евро, включая дополнительные боеприпасы, защитные транспортные средства и системы разминирования.

Кроме того, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на встрече министров иностранных дел ЕС в Киеве призвала к созданию “зимнего защитного щита” для Украины. Это включало бы увеличение систем ПВО, поставку электрогенераторов и укрепление энергоснабжения в целом. В свою очередь Германия планирует поставить дополнительные средства противовоздушной обороны для Украины, чтобы помочь защитить грузы зерна от возможной атаки россии.

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