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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 50409 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Німеччина має переглянути політику щодо Росії та Китаю – голова правлячої партії

Німеччина має переглянути політику щодо Росії та Китаю – голова правлячої партії

Київ • УНН

 • 14599 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Німеччина має переглянути свою давню стратегію прагнення домогтися змін в авторитарних суспільствах шляхом зближення з огляду на події в Росії та Китаї, сказав в інтерв'ю співголова правлячої Соціал-демократичної партії (СДПН), передає УНН.

Деталі

Коментарі Ларса Клінгбейла відображають переоцінку цінностей СДПН, яка історично прагнула більш тісної взаємодії з Росією щодо правильного підходу до Кремля на тлі побоювань нового нападу Росії на Україну.

Деякі аналітики кажуть, що м'яка позиція багатьох членів партії щодо Росії заважає канцлеру Олафу Шольцу зайняти сильнішу позицію. Клінгбейл це заперечує, наголошуючи, що "на випадок нападу все готово".

Канцлер Шольц перебуває у незвичній ситуації, коли він очолює тристоронню коаліцію, але не свою власну партію.

Дві молодші коаліційні партії, "Вільні демократи" та "Зелені", давно виступають за посилення відносин із Росією.

"Ми не знайшли переконливого способу впоратися з авторитарними державами, - сказав Клінгбейл. — Коли ви дивитеся на Росію, ви просто маєте визнати, що внутрішня ситуація значно погіршилася останніми роками".

Клінгбейл додав, що коаліція хоче диверсифікувати енергопостачання Німеччини, наприклад, шляхом будівництва терміналів для імпорту зрідженого природного газу.

Доповнення

Протягом багатьох років зовнішня політика Німеччини ґрунтувалася на принципі "Wandel durch Handel" - зміна через торгівлю - або "Wandel durch Verflechtung" - зміна через взаємозв'язок, що відображає віру в те, що поглиблення економічних та інших зв'язків може сприяти політичним змінам.

Критики кажуть, що Німеччина була наївною та зосередилася на своїй короткостроковій вигоді, а не на довгострокових геостратегічних інтересах.

Найбільша економіка Європи стала сильно залежати від російського природного газу, що потенційно обмежує її простір для маневру у нинішньому протистоянні між Заходом та Кремлем.

Лідери СДПН зазнали різкої критики за продовження сертифікації трубопроводу "Північний потік - 2", призначеного для доставки більшої кількості російського газу до Німеччини, але в обхід України.

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