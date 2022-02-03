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15 марта, 19:03 • 104038 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 137349 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 119932 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 113715 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 102841 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100462 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 88868 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Германия должна пересмотреть политику в отношении России и Китая - председатель правящей партии

Германия должна пересмотреть политику в отношении России и Китая - председатель правящей партии

Киев • УНН

 • 14595 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Германия должна пересмотреть свою давнюю стратегию стремление добиться изменений в авторитарных обществах путем сближения учитывая события в России и Китае, сказал в интервью сопредседатель правящей Социал-демократической партии (СДПГ), передает УНН.

Детали

Комментарии Ларса Клингбейла отражают переоценку ценностей СДПГ, которая исторически стремилась к более тесному взаимодействию с Россией относительно правильного подхода к Кремлю на фоне опасений нового нападения России на Украину.

Некоторые аналитики говорят, что мягкая позиция многих членов партии в отношении России мешает канцлеру Олафу Шольцу занять более сильную позицию. Клингбейл это отрицает, подчеркивая, что "на случай нападения все готово".

Канцлер Шольц находится в необычной ситуации, когда он возглавляет трехстороннюю коалицию, но не свою собственную партию.

Две младшие коалиционные партии "Свободные демократы" и "Зеленые", давно выступают за усиление отношений с Россией.

"Мы не нашли убедительного способа справиться с авторитарными государствами, - сказал Клингбейл. - Когда вы смотрите на Россию, вы просто должны признать, что внутренняя ситуация значительно ухудшилась в последние годы".

Клингбейл добавил, что коалиция хочет диверсифицировать энергоснабжение Германии, например, путем строительства терминалов для импорта сжиженного природного газа.

Дополнение

На протяжении многих лет внешняя политика Германии основывалась на принципе "Wandel durch Handel" - смена через торговлю - или "Wandel durch Verflechtung" - смена через взаимосвязь, что отражает веру в то, что углубление экономических и других связей может способствовать политическим изменениям.

Критики говорят, что Германия была наивной и сосредоточилась на своей краткосрочной выгоде, а не на долгосрочных геостратегических интересах.

Крупнейшая экономика Европы стала сильно зависеть от российского природного газа, что потенциально ограничивает ее пространство для маневра в нынешнем противостоянии между Западом и Кремлем.

Лидеры СДПГ подверглись резкой критике за продление сертификации трубопровода "Северный поток - 2", предназначенного для доставки большего количества российского газа в Германию, но в обход Украины.

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