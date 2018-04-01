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Нільські крокодили допомагатимуть українським прикордонникам

Нільські крокодили допомагатимуть українським прикордонникам

Київ • УНН

 • 27835 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Нільські крокодили незабаром поповнять лави помічників прикордонників, передає УНН з посиланням на Держприкордонслужбу.

“Невдовзі у службових собак прикордонників можуть з’явитися колеги. Під наглядом науковців-зоологів прикордонники розпочали експеримент, що дозволить їм у подальшому використовувати нільських крокодилів”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що рептилії “працюватимуть” винятково на водній ділянці. Спочатку вони охоронятимуть прикордонні катери та кораблі, що базуються на Одещині.

“Перший вихід крокодилів на службу відбудеться лише за сприятливих погодних умов. Адже рептилія почувається комфортно за температури вище 18 градусів”, — зауважили прикордонники.

У Держприкордонслужбі також звернули увагу на важливість збалансованого раціону нових помічників. Їх годуватимуть рибою та птицею, хоча тварина може обходиться без їжі близько року.

“Житимуть нові підопічні у спеціально обладнаних тераріумах на території частини”, — уточнюється в повідомленні.
Ідею застосування рептилій у прикордонній службі підтримали співробітники Одеського зоопарку. Вони ж надали морякам-прикордонникам перших “новобранців”.

У Держприкордонслужбі також пояснили, чому вирішили застосовувати цих хижаків у своїй роботі.
Зокрема йдеться про те, що завдяки надчутливим рецепторам, якими всіяне тіло рептилії, вона здатна реагувати на найменший сплеск води на відстані до ста метрів. А так звана “третя повіка” дозволяє крокодилу стежити за обстановкою під водою. Його довжина — приблизно два метри, і одним ударом хвоста він здатен потопити алюмінієвий човен.

Аби вистрибнути з води на висоту до двох метрів, крокодилові знадобиться 200 мілісекунд. За цей час людина не встигає навіть моргнути.

Прикордонники сподіваються, що браконьєрам та контрабандистам, які останнім часом активно використовують сучасне дайверське спорядження, не доведеться “перевіряти щелепи нільського крокодила на міцність”. Адже сама лише присутність хижака на ділянці підрозділу стане потужним стримуючим фактором для злочинців.

Якщо експеримент виявиться вдалим, то у перспективі крокодили поповнять лави помічників прикордонників Херсонського та Ізмаїльського загонів.

Зауважимо, сьогодні в світі відзначають День дурня або Міжнародний день сміху.

Нагадаємо, 25 березня корабель морської охорони Держприкордонслужби в частині українських вод Азовського моря затримав риболовецьке судно-порушник під прапором Російської Федерації з 10 членами екіпажу.

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