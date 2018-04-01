Нильские крокодилы начнут помогать украинским пограничникам

“Вскоре у служебных собак пограничников могут появиться коллеги. Под наблюдением ученых-зоологов пограничники начали эксперимент, который позволит им в дальнейшем использовать нильских крокодилов”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что рептилии будут “работать” исключительно на водном участке. Сначала они будут охранять пограничные катера и корабли, базирующиеся в Одесской области.

“Первый выход крокодилов на службу состоится только при благоприятных погодных условиях. Ведь рептилия чувствует себя комфортно при температуре выше 18 градусов”, - отметили пограничники.

В Госпогранслужбе также обратили внимание на важность сбалансированного рациона новых помощников. Их будут кормить рыбой и птицей, хотя животное может обходится без пищи около года.

“Жить новые подопечные будут в специально оборудованных террариумах на территории части”, — уточняется в сообщении.

Идею применения рептилий в пограничной службе поддержали сотрудники Одесского зоопарка. Они предоставили морякам-пограничникам первых “новобранцев”.

В Госпогранслужбе также объяснили, почему решили применять этих хищников в своей работе.

В частности речь идет о том, что благодаря сверхчувствительным рецепторам, которыми усеяно тело рептилии, она способна реагировать на малейший всплеск воды на расстоянии до ста метров. А так называемое “третье веко” позволяет крокодилу следить за обстановкой под водой. Его длина — примерно два метра, и одним ударом хвоста он способен потопить алюминиевый лодку.

Чтобы выпрыгнуть из воды на высоту до двух метров, крокодилу понадобится 200 миллисекунд. За это время человек не успевает даже моргнуть.

Пограничники надеются, что браконьерам и контрабандистам, которые в последнее время активно используют современное дайверское снаряжение, не придется “проверять челюсти нильского крокодила на прочность”. Ведь одно только присутствие хищника на участке подразделения станет мощным сдерживающим фактором для преступников.

Если эксперимент окажется удачным, то в перспективе крокодилы пополнят ряды помощников пограничников Херсонского и Измаильского отрядов.

Заметим, сегодня в мире отмечают День дурака или Международный день смеха.

Напомним, 25 марта корабль морской охраны Госпогранслужбы в части украинских вод Азовского моря задержал рыболовецкое судно-нарушитель под флагом Российской Федерации с 10 членами экипажа.