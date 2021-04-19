Ніхто не прийде захищати з автоматами: Резніков пояснив, як Європа може допомогти Україні

Цитата:

На запитання, як далеко готові йти союзники України, якщо буде широкомасштабна війна Росії проти України, Резніков відповів: "Мені здається у них є варіанти прийняття жорстких рішень. Звісно, ніхто не прийде з автоматами нас захищати, це очевидно. Але, я думаю, отримувати певну серйозну допомогу технічного, фінансового характеру – на це ми точно можемо очікувати".

Також він наголосив на важливості посилення санкцій.

"Але ще головне, мені здається, вплив економічного характеру, більш жорсткий, може відбутися. Я згоден, що санкційний режим не тисне. Насправді він тисне, але вони вже отримали імунітет від тих санкцій, вони звикли жити в такому режимі. Тому сьогодні для нас дуже важливо – це посилення тих санкцій, до речі, включаючи відмову від добудови "Північного потоку-2"… Я переконаний, що відкрите військове вторгнення для росіян не вигідне. Вигідно їм сьогодні демонструвати загрозу", - розповів Резніков.

Доповнення

Резніков заявляв, що Україна не планує робити жодних відповідей на провокації Росії на Донбасі, тому війни не буде.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомляв, що у разі, якщо активні бойові дії на Донбасі відновляться, Україна отримає предметну військово-технічну допомогу від міжнародних партнерів.

Контекст

Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації.

Крім того, у вівторок, 30 березня, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу військовій безпеці держави.

За словами Хомчака, по станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим міститься 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.

Варто зазначити, напередодні відбулось засідання Тристоронньої контактної групи, під час якого сторони підтвердили необхідність повного та всеосяжного дотримання режиму припинення вогню.