Никто не придет защищать с автоматами: Резников объяснил, как Европа может помочь Украине

Цитата:

На вопрос, как далеко готовы идти союзники Украины, если будет широкомасштабная война России против Украины, Резников ответил: "Мне кажется у них есть варианты принятия жестких решений. Конечно, никто не придет с автоматами нас защищать, это очевидно. Но, я думаю, получать определенную серьезную помощь технического, финансового характера - это мы точно можем ожидать".

Также он подчеркнул важность усиления санкций.

"Но еще главное, мне кажется, влияние экономического характера, более жесткое, может произойти. Я согласен, что санкционный режим не давит. На самом деле он давит, но они уже получили иммунитет от тех санкций, они привыкли жить в таком режиме. Поэтому сегодня для нас очень важно - это усиление тех санкций, кстати, включая отказ от достройки "Северного потока-2"... Я убежден, что открытое военное вторжение для россиян не выгодно. Выгодно им сегодня демонстрировать угрозу", - рассказал Резников.

Дополнение

Резников заявлял, что Украина не планирует делать никаких ответов на провокации России на Донбассе, поэтому войны не будет.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что в случае, если активные боевые действия на Донбассе восстановятся, Украина получит предметную военно-техническую помощь от международных партнеров.

Контекст

В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации.

Кроме того, во вторник, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины - на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточение до 25 батальонных тактических групп, что в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержится 28 батальонных тактических групп противника, а именно - в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

Стоит отметить, накануне состоялось заседание Трехсторонней контактной группы, во время которого стороны подтвердили необходимость полного и всеобъемлющего соблюдения режима прекращения огня.