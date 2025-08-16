Нідерландська лабораторія заплатила викуп хакерам за дані пацієнток: про яку суму йдеться

$41.450.06
48.440.21
ukenru
23:06 • 34737 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 59306 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 34540 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 31997 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
15 серпня, 18:26 • 31999 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 97647 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 159507 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 83050 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 149640 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34 • 56422 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
0м/с
80%
753мм
Популярнi новини
Відрубав матері голову, а потім майже добу переховувався у лісах: на Хмельниччині затримали чоловікаVideo15 серпня, 18:02 • 8248 перегляди
Буде "важко переварити": європейський дипломат відреагував на червону доріжку для путіна на Алясці15 серпня, 18:39 • 26678 перегляди
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50 • 23952 перегляди
"Холодний Яр" звільнив Грузьке та Веселе: роботи з кулеметами й артилерія знищили окупантівVideo15 серпня, 21:20 • 9748 перегляди
Трамп після зустрічі з путіним: "Тепер все залежить від Зеленського"01:33 • 49175 перегляди
Публікації
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 159490 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 142670 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 149635 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 167682 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 253365 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Стів Віткофф
Джо Байден
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Аляска
Білий дім
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал03:37 • 552 перегляди
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50 • 24420 перегляди
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 106708 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 188525 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 134775 перегляди
Актуальне
Fox News
The New York Times
Поїзд
The Guardian
Financial Times

Нідерландська лабораторія заплатила викуп хакерам за дані пацієнток: про яку суму йдеться

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Лабораторія Clinical Diagnostics з Нідерландів виплатила викуп кіберзлочинцям за викрадені дані 485 тисяч пацієнток. Хакери опублікували 100 мегабайт даних, але мають 300 гігабайт інформації.

Нідерландська лабораторія заплатила викуп хакерам за дані пацієнток: про яку суму йдеться

Нідерландська лабораторія Clinical Diagnostics заплатила кіберзлочинцям, що викрали особисті дані 485 тис. пацієнток. Ці жінки брали участь у національному скринінгу на рак шийки матки, повідомляє УНН з посиланням на NU.nl.

Деталі

Лабораторія розташована у місті Рейсвейк, що розташований у провінції Південна Голландія. Яку саме суму викупу виплатили шахраям - не уточнюється. Водночас, інші ЗМІ повідомляють, що хакерська група Nova начебто вимагала мільйони євро викупу.

Наразі кіберзлочинці опублікували у всесвітній мережі 100 мегабайтів викрадених даних. Також повідомляється, що хакери загалом мають 300 гігабайтів інформації.

Нагадаємо

Аналітики Microsoft виявили, що російська кібершпигунська група Turla (Secret Blizzard) атакує іноземні посольства в москві, використовуючи місцевих інтернет-провайдерів. Хакери маскують шкідливе програмне забезпечення під антивірус Kaspersky.

Євген Устименко

Кримінал та НПНовини СвітуТехнології
Євро
Нідерланди
Microsoft