Нідерландська лабораторія заплатила викуп хакерам за дані пацієнток: про яку суму йдеться

Нідерландська лабораторія Clinical Diagnostics заплатила кіберзлочинцям, що викрали особисті дані 485 тис. пацієнток. Ці жінки брали участь у національному скринінгу на рак шийки матки, повідомляє УНН з посиланням на NU.nl.

Деталі

Лабораторія розташована у місті Рейсвейк, що розташований у провінції Південна Голландія. Яку саме суму викупу виплатили шахраям - не уточнюється. Водночас, інші ЗМІ повідомляють, що хакерська група Nova начебто вимагала мільйони євро викупу.

Наразі кіберзлочинці опублікували у всесвітній мережі 100 мегабайтів викрадених даних. Також повідомляється, що хакери загалом мають 300 гігабайтів інформації.

Нагадаємо

