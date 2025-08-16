Нідерландська лабораторія заплатила викуп хакерам за дані пацієнток: про яку суму йдеться
Київ • УНН
Лабораторія Clinical Diagnostics з Нідерландів виплатила викуп кіберзлочинцям за викрадені дані 485 тисяч пацієнток. Хакери опублікували 100 мегабайт даних, але мають 300 гігабайт інформації.
Нідерландська лабораторія Clinical Diagnostics заплатила кіберзлочинцям, що викрали особисті дані 485 тис. пацієнток. Ці жінки брали участь у національному скринінгу на рак шийки матки, повідомляє УНН з посиланням на NU.nl.
Деталі
Лабораторія розташована у місті Рейсвейк, що розташований у провінції Південна Голландія. Яку саме суму викупу виплатили шахраям - не уточнюється. Водночас, інші ЗМІ повідомляють, що хакерська група Nova начебто вимагала мільйони євро викупу.
Наразі кіберзлочинці опублікували у всесвітній мережі 100 мегабайтів викрадених даних. Також повідомляється, що хакери загалом мають 300 гігабайтів інформації.
Нагадаємо
