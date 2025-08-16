Нидерландская лаборатория заплатила выкуп хакерам за данные пациенток: о какой сумме идет речь
Лаборатория Clinical Diagnostics из Нидерландов выплатила выкуп киберпреступникам за похищенные данные 485 тысяч пациенток. Хакеры опубликовали 100 мегабайт данных, но имеют 300 гигабайт информации.
Нидерландская лаборатория Clinical Diagnostics заплатила киберпреступникам, похитившим личные данные 485 тыс. пациенток. Эти женщины участвовали в национальном скрининге на рак шейки матки, сообщает УНН со ссылкой на NU.nl.
Детали
Лаборатория расположена в городе Рейсвейк, который находится в провинции Южная Голландия. Какая именно сумма выкупа была выплачена мошенникам - не уточняется. В то же время, другие СМИ сообщают, что хакерская группа Nova якобы требовала миллионы евро выкупа.
Сейчас киберпреступники опубликовали во всемирной сети 100 мегабайт похищенных данных. Также сообщается, что хакеры в общей сложности имеют 300 гигабайт информации.
Напомним
