Нидерландская лаборатория заплатила выкуп хакерам за данные пациенток: о какой сумме идет речь

23:06 • 36766 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 62629 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 36053 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 33402 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
15 августа, 18:26 • 33091 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40 • 98166 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 160904 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59 • 83186 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 150777 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 08:34 • 56482 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
Отрубил матери голову, а затем почти сутки скрывался в лесах: на Хмельнитчине задержали мужчину
15 августа, 18:02 • 8658 просмотра
Будет "трудно переварить": европейский дипломат отреагировал на красную дорожку для путина на Аляске
15 августа, 18:39 • 27453 просмотра
"Холодный Яр" освободил Грузское и Веселое: работы с пулеметами и артиллерия уничтожили оккупантов
15 августа, 21:20 • 10078 просмотра
Трамп отменил обед с российской делегацией и возвращается в Вашингтон
23:40 • 5996 просмотра
Трамп после встречи с путиным: "Теперь все зависит от Зеленского"
01:33 • 51687 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
15 августа, 11:14 • 160860 просмотра
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 160860 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?
15 августа, 10:28 • 143736 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
15 августа, 09:48 • 150736 просмотра
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 150736 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пирогов
15 августа, 07:14 • 168671 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
14 августа, 14:49 • 254317 просмотра
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 254317 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Стив Уиткофф
Джо Байден
Соединённые Штаты
Украина
Аляска
Белый дом
Вашингтон
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал
03:37 • 790 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»
14 августа, 14:12 • 107338 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов
14 августа, 09:44 • 189076 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов
13 августа, 14:38 • 135262 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака
13 августа, 12:40 • 150196 просмотра
Фокс Ньюс
Нью-Йорк Таймс
Поезд
Хранитель
Financial Times

Нидерландская лаборатория заплатила выкуп хакерам за данные пациенток: о какой сумме идет речь

Киев • УНН

 • 342 просмотра

Лаборатория Clinical Diagnostics из Нидерландов выплатила выкуп киберпреступникам за похищенные данные 485 тысяч пациенток. Хакеры опубликовали 100 мегабайт данных, но имеют 300 гигабайт информации.

Нидерландская лаборатория заплатила выкуп хакерам за данные пациенток: о какой сумме идет речь

Нидерландская лаборатория Clinical Diagnostics заплатила киберпреступникам, похитившим личные данные 485 тыс. пациенток. Эти женщины участвовали в национальном скрининге на рак шейки матки, сообщает УНН со ссылкой на NU.nl.

Детали

Лаборатория расположена в городе Рейсвейк, который находится в провинции Южная Голландия. Какая именно сумма выкупа была выплачена мошенникам - не уточняется. В то же время, другие СМИ сообщают, что хакерская группа Nova якобы требовала миллионы евро выкупа.

Сейчас киберпреступники опубликовали во всемирной сети 100 мегабайт похищенных данных. Также сообщается, что хакеры в общей сложности имеют 300 гигабайт информации.

Напомним

Аналитики Microsoft обнаружили, что российская кибершпионская группа Turla (Secret Blizzard) атакует иностранные посольства в Москве, используя местных интернет-провайдеров. Хакеры маскируют вредоносное программное обеспечение под антивирус Kaspersky.

Евгений Устименко

Евро
Нидерланды
Майкрософт