Нидерландская лаборатория заплатила выкуп хакерам за данные пациенток: о какой сумме идет речь

Нидерландская лаборатория Clinical Diagnostics заплатила киберпреступникам, похитившим личные данные 485 тыс. пациенток. Эти женщины участвовали в национальном скрининге на рак шейки матки, сообщает УНН со ссылкой на NU.nl.

Детали

Лаборатория расположена в городе Рейсвейк, который находится в провинции Южная Голландия. Какая именно сумма выкупа была выплачена мошенникам - не уточняется. В то же время, другие СМИ сообщают, что хакерская группа Nova якобы требовала миллионы евро выкупа.

Сейчас киберпреступники опубликовали во всемирной сети 100 мегабайт похищенных данных. Также сообщается, что хакеры в общей сложности имеют 300 гигабайт информации.

Напомним

