09:32
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
07:19
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
05:49
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
05:30
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
Ексклюзив
21 вересня, 12:26
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
20 вересня, 15:23
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
Нічна атака дронів рф на Київщину зачепила п'ять районів: пошкоджено вежу зв'язку

Київ • УНН

 182 перегляди

Нічна атака дронів РФ на Київщину зачепила п'ять районів, пошкоджено вежу зв'язку. Одна людина отримала сліпе осколкове поранення плеча.

Нічна атака дронів рф на Київщину зачепила п'ять районів: пошкоджено вежу зв'язку

Нічна атака рф дронами на Київщину зачепила п'ять районі, зокрема, пошкоджено вежу зв'язку, повідомив у понеділок голова Київської ОВА Микола Калашник у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Київщина знову пережила важку ніч. Ворог атакував область ударними дронами, - зазначив Калашник. - Наслідки фіксуємо у пʼяти районах області".

З його слів:

  • у Бориспільському районі ліквідована пожежа приватного будинку. Ще пʼять будинків пошкоджено. Вибито шибки у чотириповерхівці. Пошкоджено автомобілі. Голова ОВА вказав: "У найбільш постраждалому будинку вдалося уникнути трагедії завдяки тому, що уся родина спустилася вчасно в підвал та залишилася неушкодженою. Урятуватися вдалося й улюблениці - домашній кішці";
    • в Обухівському районі пошкоджено вікна у незаселеному житловому багатоповерховому будинку;
      • у Фастівському районі ліквідована пожежа приватного будинку;
        • у Вишгородському районі ліквідована пожежа у лісі;
          • у Броварському районі, за даними Калашника, "пошкоджена вежа звʼязку".

            За даними голови ОВА, влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не допущено. "На жаль, одна людина отримала травмування. У чоловіка 1993 року народження діагностовано сліпе осколкове поранення плеча. Вся необхідна медична допомога надається. Лікування буде проходити амбулаторно", - повідомив голова ОВА.

            Чоловік отримав осколкове поранення внаслідок ворожої атаки БпЛА на Київщині - ОВА22.09.25, 06:17 • 3016 переглядiв

            Юлія Шрамко

            Війна в Україні
            Броварський район
            Київська область