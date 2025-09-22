Чоловік отримав осколкове поранення внаслідок ворожої атаки БпЛА на Київщині - ОВА

$41.250.00
Ексклюзив
21 вересня, 12:26 • 19725 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39 • 35610 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
Ексклюзив
21 вересня, 05:00 • 49836 перегляди
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
20 вересня, 15:23 • 48985 перегляди
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11 • 56890 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19 • 54349 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41 • 78689 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00 • 86289 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 63563 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 58516 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
"Захистимо кожен сантиметр ЄС": в Єврокомісії оцінили ймовірність початку Третьої світової
21 вересня, 17:24 • 5260 перегляди
"Ми будемо проводити власну дипломатію щодо Китаю": Макрон відповів Трампу на вимогу запровадити мита проти КНР
21 вересня, 17:53 • 3070 перегляди
Зеленський анонсував "дуже напружений тиждень дипломатії": Генасамблея ООН і саміт щодо викрадених росією дітей
21 вересня, 18:15 • 2888 перегляди
На Львівщині пролунав вибух: що відомо
21:57 • 4910 перегляди
У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу БпЛА
22:15 • 4150 перегляди
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
Ексклюзив
21 вересня, 05:00 • 49836 перегляди
Трамп встановив "плату" 100 тис. доларів за робочі візи США для іноземців: переваги, недоліки, підводні камені
20 вересня, 18:15 • 35620 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку 20 вересня, 08:41 • 78689 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto20 вересня, 04:00 • 86289 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 93461 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Урсула фон дер Ляєн
Беньямін Нетаньягу
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Польща
Крим
УНН Lite
П'ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихідними
19 вересня, 16:00 • 71796 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 93461 перегляди
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ
19 вересня, 14:03 • 42672 перегляди
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ
19 вересня, 10:57 • 42192 перегляди
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 році
19 вересня, 10:18 • 43737 перегляди
МіГ-31
YouTube
Eurofighter Typhoon
Іл-18
Безпілотний літальний апарат

Чоловік отримав осколкове поранення внаслідок ворожої атаки БпЛА на Київщині - ОВА

Київ • УНН

 • 26 перегляди

У ніч на 22 вересня Київська область зазнала ворожої атаки, наслідки якої зафіксовані у чотирьох районах. Постраждав чоловік, зафіксовані пожежі та пошкодження приватних будинків і автомобілів.

Чоловік отримав осколкове поранення внаслідок ворожої атаки БпЛА на Київщині - ОВА

У ніч проти 22 вересня Київська область зазнала чергової ворожої атаки, наслідки якої зафіксовані у чотирьох районах. Про це пише УНН із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

Деталі

У Бориспільському районі постраждав чоловік 1993 року народження - він отримав осколкове поранення плеча, медичну допомогу надали на місці, госпіталізація не знадобилася. Також зафіксовано пожежу в приватному будинку, пошкоджено автомобілі та ще одне житло.

У Вишгородському районі виникла пожежа лісової підстилки, у Фастівському - горів приватний будинок. В Обухівському районі уламки збитої ворожої цілі впали на незаселений багатоповерховий будинок.

На місцях працюють оперативні служби, триває ліквідація наслідків атаки.

Нагадаємо

Раніше в ОВА повідомляли, що цієї ночі Київщина зазнала атаки ворожих безпілотників. Внаслідок цього загорівся триповерховий будинок, а також два приватні помешкання.

Ворог завдав п'ять ударів по Запоріжжю: пошкоджено цивільну інфраструктуру та промисловість22.09.25, 05:50 • 1374 перегляди

Вероніка Марченко

СуспільствоВійна в Україні
Київська область