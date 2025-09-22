Чоловік отримав осколкове поранення внаслідок ворожої атаки БпЛА на Київщині - ОВА
Київ • УНН
У ніч на 22 вересня Київська область зазнала ворожої атаки, наслідки якої зафіксовані у чотирьох районах. Постраждав чоловік, зафіксовані пожежі та пошкодження приватних будинків і автомобілів.
У ніч проти 22 вересня Київська область зазнала чергової ворожої атаки, наслідки якої зафіксовані у чотирьох районах. Про це пише УНН із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.
Деталі
У Бориспільському районі постраждав чоловік 1993 року народження - він отримав осколкове поранення плеча, медичну допомогу надали на місці, госпіталізація не знадобилася. Також зафіксовано пожежу в приватному будинку, пошкоджено автомобілі та ще одне житло.
У Вишгородському районі виникла пожежа лісової підстилки, у Фастівському - горів приватний будинок. В Обухівському районі уламки збитої ворожої цілі впали на незаселений багатоповерховий будинок.
На місцях працюють оперативні служби, триває ліквідація наслідків атаки.
Нагадаємо
Раніше в ОВА повідомляли, що цієї ночі Київщина зазнала атаки ворожих безпілотників. Внаслідок цього загорівся триповерховий будинок, а також два приватні помешкання.
