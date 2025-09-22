У Бориспільському районі на Київщині горять житлові будинки внаслідок атаки рф - ОВА
Київ • УНН
У ніч проти 22 вересня Київська область зазнала атаки ворожих безпілотників. У Бориспільському районі загорілися триповерховий будинок та два приватні помешкання.
У ніч проти 22 вересня Київська область опинилася під атакою ворожих безпілотників. У Бориспільському районі внаслідок ударів спалахнули житлові будинки. Про це пише УНН із посиланням начальника Київської ОВА Миколу Калашника.
Деталі
За даними ОВА, загорівся триповерховий будинок, а також два приватні помешкання. На місці працюють рятувальники та інші екстрені служби, які ліквідовують наслідки атаки.
Інформації про потерпілих наразі немає. Детальна інформація буде згодом.
Нагадаємо
У ніч проти 22 вересня у більшості областей України була оголошена небезпека через загрозу ударних дронів. Також моніторингові канали повідомляли, що на Київщині працює ППО.
