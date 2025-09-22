$41.250.00
Ексклюзив
21 вересня, 12:26 • 18123 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39 • 33186 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
Ексклюзив
21 вересня, 05:00 • 47652 перегляди
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
20 вересня, 15:23 • 47610 перегляди
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11 • 55940 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19 • 53708 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41 • 77878 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00 • 85671 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 63380 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 58368 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
Ексклюзив
21 вересня, 05:00 • 47651 перегляди
Трамп встановив "плату" 100 тис. доларів за робочі візи США для іноземців: переваги, недоліки, підводні камені20 вересня, 18:15 • 34857 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку 20 вересня, 08:41 • 77878 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto20 вересня, 04:00 • 85671 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 92514 перегляди
У Бориспільському районі на Київщині горять житлові будинки внаслідок атаки рф - ОВА

Київ • УНН

 • 120 перегляди

У ніч проти 22 вересня Київська область зазнала атаки ворожих безпілотників. У Бориспільському районі загорілися триповерховий будинок та два приватні помешкання.

У Бориспільському районі на Київщині горять житлові будинки внаслідок атаки рф - ОВА

У ніч проти 22 вересня Київська область опинилася під атакою ворожих безпілотників. У Бориспільському районі внаслідок ударів спалахнули житлові будинки. Про це пише УНН із посиланням начальника Київської ОВА Миколу Калашника.

Деталі

За даними ОВА, загорівся триповерховий будинок, а також два приватні помешкання. На місці працюють рятувальники та інші екстрені служби, які ліквідовують наслідки атаки.

Інформації про потерпілих наразі немає. Детальна інформація буде згодом.

Нагадаємо

У ніч проти 22 вересня у більшості областей України була оголошена небезпека через загрозу ударних дронів. Також моніторингові канали повідомляли, що на Київщині працює ППО.

Атака рф на Київщину зачепила три райони: показали наслідки20.09.25, 11:13 • 15744 перегляди

Вероніка Марченко

Війна в УкраїніКиївська область
Київська область
Україна