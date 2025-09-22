В Бориспольском районе Киевской области горят жилые дома в результате атаки рф - ОВА

В ночь на 22 сентября Киевская область оказалась под атакой вражеских беспилотников. В Бориспольском районе в результате ударов загорелись жилые дома. Об этом пишет УНН со ссылкой на начальника Киевской ОВА Николая Калашника.

Подробности

По данным ОВА, загорелся трехэтажный дом, а также два частных помещения. На месте работают спасатели и другие экстренные службы, которые ликвидируют последствия атаки.

Информации о пострадавших пока нет. Подробная информация будет позже.

Напомним

В ночь на 22 сентября в большинстве областей Украины была объявлена опасность из-за угрозы ударных дронов. Также мониторинговые каналы сообщали, что в Киевской области работает ПВО.

