В Бориспольском районе Киевской области горят жилые дома в результате атаки рф - ОВА
Киев • УНН
В ночь на 22 сентября Киевская область подверглась атаке вражеских беспилотников. В Бориспольском районе загорелись трехэтажный дом и два частных дома.
В ночь на 22 сентября Киевская область оказалась под атакой вражеских беспилотников. В Бориспольском районе в результате ударов загорелись жилые дома. Об этом пишет УНН со ссылкой на начальника Киевской ОВА Николая Калашника.
Подробности
По данным ОВА, загорелся трехэтажный дом, а также два частных помещения. На месте работают спасатели и другие экстренные службы, которые ликвидируют последствия атаки.
Информации о пострадавших пока нет. Подробная информация будет позже.
Напомним
В ночь на 22 сентября в большинстве областей Украины была объявлена опасность из-за угрозы ударных дронов. Также мониторинговые каналы сообщали, что в Киевской области работает ПВО.
Атака рф на Киевскую область затронула три района: показали последствия20.09.25, 11:13 • 15745 просмотров