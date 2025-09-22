$41.250.00
Эксклюзив
21 сентября, 12:26 • 18174 просмотра
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
21 сентября, 07:39 • 33276 просмотра
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
Эксклюзив
21 сентября, 05:00 • 47735 просмотра
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
20 сентября, 15:23 • 47670 просмотра
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19 • 53732 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41 • 77908 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00 • 85696 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48 • 63397 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 58380 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 51154 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
В Бориспольском районе Киевской области горят жилые дома в результате атаки рф - ОВА

Киев • УНН

 • 160 просмотра

В ночь на 22 сентября Киевская область подверглась атаке вражеских беспилотников. В Бориспольском районе загорелись трехэтажный дом и два частных дома.

В Бориспольском районе Киевской области горят жилые дома в результате атаки рф - ОВА

В ночь на 22 сентября Киевская область оказалась под атакой вражеских беспилотников. В Бориспольском районе в результате ударов загорелись жилые дома. Об этом пишет УНН со ссылкой на начальника Киевской ОВА Николая Калашника.

Подробности

По данным ОВА, загорелся трехэтажный дом, а также два частных помещения. На месте работают спасатели и другие экстренные службы, которые ликвидируют последствия атаки.

Информации о пострадавших пока нет. Подробная информация будет позже.

Напомним

В ночь на 22 сентября в большинстве областей Украины была объявлена опасность из-за угрозы ударных дронов. Также мониторинговые каналы сообщали, что в Киевской области работает ПВО.

Атака рф на Киевскую область затронула три района: показали последствия20.09.25, 11:13 • 15745 просмотров

Вероника Марченко

Вероника Марченко

Война в Украине
Киевская область
Украина