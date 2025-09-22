Мужчина получил осколочное ранение в результате вражеской атаки БпЛА в Киевской области - ОВА

$41.250.00
Эксклюзив
21 сентября, 12:26 • 19703 просмотра
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
21 сентября, 07:39 • 35577 просмотра
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
Эксклюзив
21 сентября, 05:00 • 49814 просмотра
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
20 сентября, 15:23 • 48968 просмотра
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19 • 54342 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41 • 78679 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00 • 86280 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48 • 63558 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 58515 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 51231 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
"Защитим каждый сантиметр ЕС": в Еврокомиссии оценили вероятность начала Третьей мировой21 сентября, 17:24 • 5260 просмотра
"Мы будем проводить собственную дипломатию в отношении Китая": Макрон ответил Трампу на требование ввести пошлины против КНР21 сентября, 17:53 • 3070 просмотра
Зеленский анонсировал "очень напряженную неделю дипломатии": Генассамблея ООН и саммит по похищенным Россией детям21 сентября, 18:15 • 2888 просмотра
На Львовщине прогремел взрыв: что известноPhoto21:57 • 4910 просмотра
В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы БПЛА22:15 • 4150 просмотра
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
Эксклюзив
21 сентября, 05:00 • 49804 просмотра
Трамп установил "плату" в 100 тыс. долларов за рабочие визы США для иностранцев: преимущества, недостатки, подводные камни20 сентября, 18:15 • 35610 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака20 сентября, 08:41 • 78676 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto20 сентября, 04:00 • 86278 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 93446 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 71793 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 93446 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ19 сентября, 14:03 • 42662 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ19 сентября, 10:57 • 42182 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo19 сентября, 10:18 • 43730 просмотра
Мужчина получил осколочное ранение в результате вражеской атаки БпЛА в Киевской области - ОВА

Киев • УНН

 • 10 просмотра

В ночь на 22 сентября Киевская область подверглась вражеской атаке, последствия которой зафиксированы в четырех районах. Пострадал мужчина, зафиксированы пожары и повреждения частных домов и автомобилей.

Мужчина получил осколочное ранение в результате вражеской атаки БпЛА в Киевской области - ОВА

В ночь на 22 сентября Киевская область подверглась очередной вражеской атаке, последствия которой зафиксированы в четырех районах. Об этом пишет УНН со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.

Подробности

В Бориспольском районе пострадал мужчина 1993 года рождения - он получил осколочное ранение плеча, медицинскую помощь оказали на месте, госпитализация не понадобилась. Также зафиксирован пожар в частном доме, повреждены автомобили и еще одно жилье.

В Вышгородском районе возник пожар лесной подстилки, в Фастовском - горел частный дом. В Обуховском районе обломки сбитой вражеской цели упали на незаселенный многоэтажный дом.

На местах работают оперативные службы, продолжается ликвидация последствий атаки.

Напомним

Ранее в ОВА сообщали, что этой ночью Киевщина подверглась атаке вражеских беспилотников. В результате загорелся трехэтажный дом, а также два частных помещения.

Враг нанес пять ударов по Запорожью: повреждена гражданская инфраструктура и промышленность22.09.25, 05:50 • 1310 просмотров

Вероника Марченко

ОбществоВойна в Украине
Киевская область