Мужчина получил осколочное ранение в результате вражеской атаки БпЛА в Киевской области - ОВА

В ночь на 22 сентября Киевская область подверглась очередной вражеской атаке, последствия которой зафиксированы в четырех районах. Об этом пишет УНН со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.

Подробности

В Бориспольском районе пострадал мужчина 1993 года рождения - он получил осколочное ранение плеча, медицинскую помощь оказали на месте, госпитализация не понадобилась. Также зафиксирован пожар в частном доме, повреждены автомобили и еще одно жилье.

В Вышгородском районе возник пожар лесной подстилки, в Фастовском - горел частный дом. В Обуховском районе обломки сбитой вражеской цели упали на незаселенный многоэтажный дом.

На местах работают оперативные службы, продолжается ликвидация последствий атаки.

Напомним

Ранее в ОВА сообщали, что этой ночью Киевщина подверглась атаке вражеских беспилотников. В результате загорелся трехэтажный дом, а также два частных помещения.

