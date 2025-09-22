Ночная атака дронов рф на Киевскую область затронула пять районов: повреждена вышка связи
Киев • УНН
Ночная атака дронов рф на Киевскую область затронула пять районов, повреждена вышка связи. Один человек получил слепое осколочное ранение плеча.
Ночная атака рф дронами на Киевскую область затронула пять районов, в частности, повреждена вышка связи, сообщил в понедельник глава Киевской ОВА Николай Калашник в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Киевщина снова пережила тяжелую ночь. Враг атаковал область ударными дронами, - отметил Калашник. - Последствия фиксируем в пяти районах области".
По его словам:
- в Бориспольском районе ликвидирован пожар частного дома. Еще пять домов повреждены. Выбиты стекла в четырехэтажке. Повреждены автомобили. Глава ОВА указал: "В наиболее пострадавшем доме удалось избежать трагедии благодаря тому, что вся семья спустилась вовремя в подвал и осталась невредимой. Спастись удалось и любимице - домашней кошке";
- в Обуховском районе повреждены окна в незаселенном жилом многоэтажном доме;
- в Фастовском районе ликвидирован пожар частного дома;
- в Вышгородском районе ликвидирован пожар в лесу;
- в Броварском районе, по данным Калашника, "повреждена вышка связи".
По данным главы ОВА, попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено. "К сожалению, один человек получил травму. У мужчины 1993 года рождения диагностировано слепое осколочное ранение плеча. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Лечение будет проходить амбулаторно", - сообщил глава ОВА.
Мужчина получил осколочное ранение в результате вражеской атаки БпЛА в Киевской области - ОВА22.09.25, 06:17 • 3108 просмотров