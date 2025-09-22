Ночная атака дронов рф на Киевскую область затронула пять районов: повреждена вышка связи

$41.250.00
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
07:19 • 20288 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
05:49 • 16603 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
05:30 • 25754 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
21 сентября, 20:36 • 19611 просмотра
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
Эксклюзив
21 сентября, 12:26 • 31089 просмотра
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
21 сентября, 07:39 • 46588 просмотра
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
20 сентября, 15:23 • 55456 просмотра
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19 • 57609 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41 • 87073 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
В Бориспольском районе Киевской области горят жилые дома в результате атаки рф - ОВА22 сентября, 01:27 • 14369 просмотра
На Гонконг надвигается супертайфун Рагаса: возможно закрытие международного аэропорта - Bloomberg22 сентября, 02:35 • 11757 просмотра
Враг нанес пять ударов по Запорожью: повреждена гражданская инфраструктура и промышленность22 сентября, 02:50 • 17945 просмотра
В результате массированной атаки на Запорожье разрушен частный дом: под завалами могут быть людиVideo22 сентября, 04:41 • 8370 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда05:42 • 17116 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины09:32 • 15814 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
Эксклюзив
07:19 • 20302 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности05:30 • 25766 просмотра
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
Эксклюзив
21 сентября, 05:00 • 64588 просмотра
Трамп установил "плату" в 100 тыс. долларов за рабочие визы США для иностранцев: преимущества, недостатки, подводные камни20 сентября, 18:15 • 46739 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Майя Санду
Урсула фон дер Ляйен
Даниил Гетманцев
Украина
Соединённые Штаты
Запорожье
Государственная граница Украины
Крым
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США10:56 • 172 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда05:42 • 17375 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 79093 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 101949 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ19 сентября, 14:03 • 48646 просмотра
Шахед-136
Бильд
Financial Times
ЧатГПТ
ТикТок

Ночная атака дронов рф на Киевскую область затронула пять районов: повреждена вышка связи

Киев • УНН

 • 3038 просмотра

Ночная атака дронов рф на Киевскую область затронула пять районов, повреждена вышка связи. Один человек получил слепое осколочное ранение плеча.

Ночная атака дронов рф на Киевскую область затронула пять районов: повреждена вышка связи

Ночная атака рф дронами на Киевскую область затронула пять районов, в частности, повреждена вышка связи, сообщил в понедельник глава Киевской ОВА Николай Калашник в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Киевщина снова пережила тяжелую ночь. Враг атаковал область ударными дронами, - отметил Калашник. - Последствия фиксируем в пяти районах области".

По его словам:

  • в Бориспольском районе ликвидирован пожар частного дома. Еще пять домов повреждены. Выбиты стекла в четырехэтажке. Повреждены автомобили. Глава ОВА указал: "В наиболее пострадавшем доме удалось избежать трагедии благодаря тому, что вся семья спустилась вовремя в подвал и осталась невредимой. Спастись удалось и любимице - домашней кошке";
    • в Обуховском районе повреждены окна в незаселенном жилом многоэтажном доме;
      • в Фастовском районе ликвидирован пожар частного дома;
        • в Вышгородском районе ликвидирован пожар в лесу;
          • в Броварском районе, по данным Калашника, "повреждена вышка связи".

            По данным главы ОВА, попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено. "К сожалению, один человек получил травму. У мужчины 1993 года рождения диагностировано слепое осколочное ранение плеча. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Лечение будет проходить амбулаторно", - сообщил глава ОВА.

            Мужчина получил осколочное ранение в результате вражеской атаки БпЛА в Киевской области - ОВА22.09.25, 06:17 • 3108 просмотров

