Ночная атака дронов рф на Киевскую область затронула пять районов: повреждена вышка связи

Ночная атака рф дронами на Киевскую область затронула пять районов, в частности, повреждена вышка связи, сообщил в понедельник глава Киевской ОВА Николай Калашник в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Киевщина снова пережила тяжелую ночь. Враг атаковал область ударными дронами, - отметил Калашник. - Последствия фиксируем в пяти районах области".

По его словам:

в Бориспольском районе ликвидирован пожар частного дома. Еще пять домов повреждены. Выбиты стекла в четырехэтажке. Повреждены автомобили. Глава ОВА указал: "В наиболее пострадавшем доме удалось избежать трагедии благодаря тому, что вся семья спустилась вовремя в подвал и осталась невредимой. Спастись удалось и любимице - домашней кошке";

в Обуховском районе повреждены окна в незаселенном жилом многоэтажном доме;

в Фастовском районе ликвидирован пожар частного дома;

в Вышгородском районе ликвидирован пожар в лесу;

в Броварском районе, по данным Калашника, "повреждена вышка связи".

По данным главы ОВА, попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено. "К сожалению, один человек получил травму. У мужчины 1993 года рождения диагностировано слепое осколочное ранение плеча. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Лечение будет проходить амбулаторно", - сообщил глава ОВА.

